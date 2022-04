Compatible PS5, ce SSD 1 To chute de prix !

Cette offre s'intéresse donc à un SSD M.2 NVMe de Western Digital, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, et encore moins son best-seller, le WD_Black, modèle SN850 d'une capacité de 1 To. Si ce SSD demeure une véritable référence dans sa catégorie, c'est notamment grâce à débits de transfert de données tout bonnement hallucinantes allant jusqu'à 7 000 Mo/s. De quoi charger vos jeux et applications les plus gourmandes en un clin d'œil, et sans souffrir de ralentissement si le reste de la machine a de quoi tenir cette impressionnante cadence.

Autre avantage de marque de ce modèle : la présence d'un dissipateur thermique qui permettra d'assurer un fonctionnement idéal, même dans les circonstances les plus extrêmes. Il est par ailleurs possible d'en contrôler les moindres faits et gestes pour en optimiser l'utilisation grâce au particulièrement complet tableau de bord WD_Black. Nonobstant ce dissipateur thermique, ce produit de Western Digital est un modèle de fiabilité et d'endurance.

Pour ne rien gâcher, le SN850 se montre hautement compatible puisqu'ill peut autant être installé sur de nombreux PC, mais également sur une PS5, à condition de disposer d'un logiciel système version 21.02-04.00.00 ou plus récent. Si vous souhaitez en faire l'acquisition pour la console nouvelle génération de Sony, n'hésitez pas à consulter notre guide sur comment installer un SSD M.2 sur la PS5.