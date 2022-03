PS5 : l'un des meilleurs SSD compatible avec la console Sony est à prix cassé

Avec sa gamme de FireCuda 530, Seagate propose des SSD aux capacités élevées avec des débits impressionnants en lecture comme en écriture. Qui plus est, ce sont des SSD équipés de dissipateur de chaleur. Ce qui leur permet d'avoir une plus longue durée de vie et surtout d'être compatibles avec la console PlayStation 5 de Sony.

Ce sont des produits onéreux, mais avec cette belle promotion sur Amazon, c'est peut-être le moment de craquer. En effet, la version 1 To est à "seulement" 181,99€ au lieu de 275€ . Et en plus vous pouvez profiter du paiement en 4x sans frais sur Amazon pour n'avoir à le payer que 45,50€ par mois pendant 4 mois. Pour rajouter 1 To de stockage sur les 825 Go de la console, c'est intéressant.