Le disque dur WD Elements Desktop 18To est en promo à -43%

Le disque dur externe Elements Desktop de Western Digital (WD) se décline sous plusieurs niveaux de stockage. La version en promotion ici à 309,99€ chez Amazon est la plus élevée : 18 To . Grâce à elle vous allez pouvoir stocker toutes vos données, fichiers, documents, etc. Et comme vous possédez un immense espace de stockage, n'hésitez pas à le partitionner.

En passant par l'utilitaire Windows (ou autre en fonction de votre système d'exploitation), vous allez pouvoir diviser les 18 To en autant de fractions que vous le désirez. Ça évite, en cas de pépin, de devoir tout supprimer. Et n'hésitez pas à réserver une partie de l'espace pour créer une sauvegarde, on n'est jamais trop prudents.