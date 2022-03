Bon Plan : la carte SanDisk Extreme Pro de 400 Go est à -52% sur Amazon

La carte microSD est un accessoire que l'on retrouve dans énormément d'appareils au quotidien. Cela va du smartphone à la console de jeu (la Switch notamment) à l'action cam comme la GoPro ou encore les caméras et appareils photo. Et pour traiter de gros volumes de données, il vaut mieux être équipé en conséquence.

C'est là qu'intervient la SanDisk Extreme PRO avec ses 400 Go de stockage. Sa conception lui permet de traiter du Full HD et de la 4K sans subir de perte, grâce à ses vitesses de traitement de 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. En plus de ça elle est en promotion à 87,99€ au lieu de 184,99€.