A seulement 79,99€, ce SSD 1To est un excellent deal

Disposer d'un bon SSD fait figure de nécessité pour un ordinateur optimisé et performant. Avec Western Digital, vous avez affaire à un expert ! Et c'est d'autant plus appréciable pour vous approprier pleinement ce modèle WD Blue de type SATA. Avec 1 To de stockage dans le ventre, vous avez largement de quoi emmener au sein de votre appareil tous les fichiers dont vous pouvez avoir besoin.

Plus encore, la performance est au rendez-vous, pour vous offrir un confort d'utilisation optimal et ne pas perdre de temps. De belles vitesses sont ainsi proposées, avec 530 Mb/s en écriture, 560 Mb/s en lecture, et un débit de transfert de données de 750 Mo/s. En plus de la garantie 5 ans incluse, ce produit est réputé pour son endurance, avec environ 1,75 million d'heures d'utilisation entre deux pannes, et 500 TWB.

Western Digital pense également à l'environnement comme à votre facture d'électricité, et ses nouveaux modèles, telle que SSD WD Blue, parviennent à vous faire économiser jusqu'à 25% d'énergie par rapport à leurs prédécesseurs.