Compatible avec la PS5, ce SSD 1To perd 50€ chez Amazon

Cette offre s'intéresse donc à un SSD M.2 NVMe de Crucial, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, modèle P5 Plus 1To. L'ajout du Plus à sa dénomination n'est pas usurpé, puisqu'il propose naturellement de meilleures performances que son homologue.

Comptez en effet des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles se plaçant dans le haut du panier, pouvant aller jusqu'à 6600 Mo/s et 6000 Mo/s respectivement. De quoi lancer des jeux ou logiciels extrêmement gourmands à toute vitesse et sans ralentissement, le tout propulsé par la mémoire flash de pointe NAND Micron 3D. Si cela ne suffit pas, un logiciel de gestion inclus permet de pousser ses performances encore plus loin.

Le Crucial P5 Plus est également un choix de marque pour protéger efficacement les données qu'il contient grâce notamment à un chiffrement efficace de ces dernières. Sur le plan physique, ce SSD M.2 NVMe promet un MTTF de 2 millions d'heures et une endurance maximale de 600 TBW. Autant dire qu'il accompagnera votre machine pendant un long moment.

Autre point en la valeur du Crucial P5 Plus, c'est qu'il se montre hautement compatible. Outre le fait qu'il peut fonctionner sur de nombreux systèmes d'exploitation sur PC, il est également compatible avec la PS5. Pour en profiter sur la console nouvelle génération de Sony, il faut toutefois s'assurer que celle-ci dispose de la dernière version à jour du firmware. Nous vous invitons également à consulter notre guide pour bien installer votre SSD M.2 sur la PS5 .