Amazon Prime Day : belle promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra 128 Go !

Continuons notre série de bons plans consacrée à la marque SanDisk à l'occasion du Prime Day 2020.

Après les deux cartes mémoires SanDisk Extreme 128 Go et SanDisk Ultra 256 Go, voici une belle offre sur l'achat d'une clé USB 3.0.

Jusqu'à ce soir, la clé USB 3.0 SanDisk Ultra de 128 Go est à seulement 15,99 euros au lieu de 21,89 euros. Pour obtenir le prix promotionnel, il faut être titulaire d'un compte Prime. L'accès au service d'Amazon est gratuit pendant une durée de 30 jours.