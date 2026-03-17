Alors que les grands noms du cloud américain revoient régulièrement leurs tarifs à la hausse, o2switch propose son offre Cloud à 22,32 € HT pour la première année, Nextcloud Premium 250 Go inclus, soit moins de 2 € par mois pour une infrastructure web complète et souveraine.
L’hébergement web n’est plus seulement l’affaire des développeurs. O2switch l’a bien compris en proposant son offre Cloud. à 22,32€ HT pour douze mois, contre 192€ HT au tarif habituel, soit une économie de 169,68€ HT dès la première année. Ce qui distingue cette formule de la concurrence, c’est l’inclusion d’une instance Nextcloud Premium de 250 Go, un outil collaboratif qui transforme cet hébergement en alternative crédible aux abonnements Google One ou iCloud+.
Ce bon plan parle aussi bien aux freelances gérant plusieurs projets clients qu’aux TPE souhaitant rapatrier leurs données sur des serveurs français, sans multiplier les abonnements. Découvrez l’offre directement sur le site o2switch.
Pourquoi ce moment est particulièrement bien choisi
Le contexte joue clairement en faveur de cette offre. D’un côté, les abonnements cloud des éditeurs américains ont connu plusieurs révisions tarifaires ces derniers mois ; de l’autre, les entreprises françaises sont de plus en plus sensibles à la question de la souveraineté des données.
O2switch répond à cette double préoccupation avec une infrastructure 100% française (ses datacenters sont situés à Clermont-Ferrand, sans sous-traitance) et une remise de l’ordre de 88% sur la première année. La valeur perçue va donc bien au-delà du simple hébergement mutualisé : c’est une stack numérique complète pour un tarif mensuel inférieur à celui d’un café.
Ce que l’offre Cloud embarque concrètement
L’offre Cloud d’o2switch ne se résume pas à un espace de stockage NVMe illimité. Elle intègre un arsenal d’outils exclusifs qui, ailleurs, se monnaient en options payantes : le firewall IA TigerProtect, la protection live TigerGuard, le gestionnaire WordPress WPTiger capable d’accélérer un site jusqu’à vingt fois, et un support prioritaire 24h/24 disponible 7j/7.
Les sauvegardes journalières sont conservées quarante-cinq jours (dix de plus que sur l’offre Grow) et chaque site bénéficie d’un cloisonnement complet des ressources, avec jusqu’à douze threads CPU et une capacité mémoire généreuse. Selon l’avis publié par nos experts, qui lui attribuent un score de 9,5/10, l’interface cPanel d’o2switch figure parmi les plus accessibles du secteur, que l’on soit débutant ou développeur expérimenté.
- storageStockage illimité
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
Ce qu’o2switch ne fait pas, et qui peut compter
O2switch n’est pas un hébergeur cloud à la demande : vous ne trouverez ni VPS configurable à la volée, ni infrastructure scalable au sens AWS ou OVHcloud du terme. Les datacenters étant exclusivement situés en France, l’offre n’est pas optimale pour les projets ciblant une audience prioritairement internationale ou nécessitant des points de présence multiples.
L’offre en pratique : forces et limites à peser
Avant de passer commande, il vaut mieux être clair sur ce que cette offre apporte réellement, et sur ce qu’elle ne couvre pas. Le rapport qualité/prix est objectivement difficile à concurrencer sur le segment de l’hébergement mutualisé français, mais l’engagement annuel et la hausse au renouvellement méritent d’être anticipés.
✅ Les points forts
- Tarif de lancement agressif : 22,32 € HT/an avec Nextcloud 250 Go inclus, soit une infrastructure web + cloud collaboratif pour moins de 2 €/mois
- Infrastructure 100% française, datacenters propriétaires, conformité RGPD sans intermédiaire
- Ressources généreuses et cloisonnées : jusqu’à 12 threads CPU, stockage NVMe illimité, sauvegardes 45 jours
- Outils exclusifs à forte valeur ajoutée : TigerProtect, TigerGuard, WPTiger, PowerBoost, sans surcoût
- Support prioritaire 24h/24, 7j/7, en français, avec des temps de réponse reconnus dans le secteur
- Migration gratuite depuis un autre hébergeur, garantie satisfait ou remboursé 30 jours
❌ Les points faibles
- Renouvellement au tarif plein (16 €/mois environ) à l’issue de la première année : à anticiper impérativement
- Pas de VPS ni d’infrastructure cloud modulable, ce qui exclut les projets à forte scalabilité
- Datacenters uniquement en France, peu adapté aux audiences internationales sensibles à la latence
- Engagement annuel obligatoire, sans formule mensuelle disponible
✅ Verdict de la rédaction :
L’offre Cloud d’o2switch à 22,32 € HT la première année coche beaucoup de cases pour un profil bien précis : le freelance, la TPE ou le développeur indépendant qui souhaite héberger plusieurs sites, centraliser ses mails professionnels, disposer d’un espace collaboratif type Nextcloud, et ne plus dépendre d’abonnements cloud étrangers éparpillés.
En revanche, si vous gérez un projet e-commerce à fort trafic international, que vous avez besoin d’une infrastructure résiliente à l’échelle ou que vous souhaitez conserver une flexibilité mensuelle, il faudra regarder ailleurs. Et pour ceux qui sautent le pas : pensez à poser un rappel avant la date de renouvellement — c’est le seul vrai piège de cette offre.
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