L’hébergement web n’est plus seulement l’affaire des développeurs. O2switch l’a bien compris en proposant son offre Cloud. à 22,32€ HT pour douze mois, contre 192€ HT au tarif habituel, soit une économie de 169,68€ HT dès la première année. Ce qui distingue cette formule de la concurrence, c’est l’inclusion d’une instance Nextcloud Premium de 250 Go, un outil collaboratif qui transforme cet hébergement en alternative crédible aux abonnements Google One ou iCloud+.

Ce bon plan parle aussi bien aux freelances gérant plusieurs projets clients qu’aux TPE souhaitant rapatrier leurs données sur des serveurs français, sans multiplier les abonnements. Découvrez l’offre directement sur le site o2switch.