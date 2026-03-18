C'est l'une des campagnes promotionnelles les plus attractives en ce premier trimestre 2026 du côté des stockages en ligne. Et pour cause, vous pouvez, en plus d'un prix réduit, obtenir bien plus qu'un espace cloud.
Pour faire simple, vous pouvez soit opter pour un abonnement annuel, soit un achat définitif des solutions d'Internxt.
Avec une souscription à -87 %, vous avez de belles possibilités d'économies à court terme avec Internxt Drive :
- Forfait Essential (1To) dès 16 €/an au lieu de 120 €/an
- Forfait Premium (3To) dès 31 €/an au lieu de 240 €/an
- Forfait Ultimate (5To) dès 47 €/an au lieu de 360 €/an
Les économies ne sont pas non plus en reste, cette fois à (très) long terme, avec l'achat définitif :
- Forfait Essential (1To) dès 247 € au lieu de 1900 €
- Forfait Premium (3To) dès 377 € au lieu de 2900 €
- Forfait Ultimate (5To) dès 507 € au lieu de 3900 €
Pour obtenir ces réductions, il vous suffit de renseigner le code promo DRIVE87 avant de conclure votre achat pour Internxt Drive.
Notez que la TVA peut s'appliquer selon l'endroit où vous résidez, et que vous bénéficiez, au besoin, d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours une fois votre souscription réalisée. À toutes fins utiles, le service client d'Internxt reste joignable par chat, 24/7.
Les points forts d'Internxt Drive :
- Jusqu'à 5To de stockage cloud
- Service européen (Espagne)
- De nombreuses fonctionnalités de cybersécurité incluses
Du stockage en ligne, et bien plus encore avec Internxt Drive
Quelle solution proposée par Internxt répond le mieux à votre besoin ?
Le grand avantage de cette campagne promotionnelle printanière chez Internxt, c'est que vous avez 3 possibilités à votre disposition. Et cela, notamment, avec plus ou moins de stockage en ligne.
Plusieurs paramètres sont à prendre en compte avant d'effectuer votre achat. Le premier est l'action que vous souhaitez réaliser, soit pour un abonnement, soit pour une obtention définitive de votre espace cloud Internxt.
Le deuxième, qui en découle, prend en compte le volume de stockage en ligne dont vous désirez disposer. Cela, qui plus est, si vous souhaitez anticiper pour les années à venir.
Enfin, le troisième concerne les fonctionnalités additionnelles incluses dans votre suite Internxt Drive. Alors, avec 1To de stockage, c'est déjà un bel espace pour enregistrer toutes vos archives personnelles, vos photos de vacances, et vos incontournables du côté du 7ème art.
En passant à 2To, vous pouvez passer un cap, qui plus est à moyen terme, par exemple pour disposer d'un stockage cloud sécurisé pour vous et votre moitié. Cela peut également être pratique si vous avez besoin d'enregistrer des éléments liés à votre activité professionnelle. Et pour cause, Internxt répond aux normes HIPAA et ISO 27001, ce qui est idéal en termes de confidentialité en ligne.
Pour les plus gourmands, avec 5To, c'est un véritable coffre-fort familial qui s'offre à vous, aussi bien pour vous-même, que pour enregistrer des fichiers de vos proches par exemple. Voilà de quoi pleinement optimiser la compatibilité multiplateforme d'Internxt.
Un stockage cloud 100 % européen à votre service
Toutes les suites proposées par Internxt comprennent le même niveau de cybersécurité. Voilà la priorité de ce service, et pour cela, vous bénéficiez, notamment, d'une authentification multifacteur pour accéder à votre compte Internxt Drive.
Plus encore, Internxt innove en protégeant vos fichiers des attaques post-quantiques, et inclut un chiffrement sans connaissance du contenu de votre compte. Cela signifie que personne d'autre que vous ne peut connaître le contenu de votre coffre-fort cloud.
Vous pouvez également partager un fichier avec un tiers enregistré sur votre Drive Internxt, à l'aide d'un mot de passe, toujours en toute sécurité.
Plus encore, vous bénéficiez de fonctionnalités très utiles au quotidien telles qu'un antivirus, une sauvegarde de votre ordinateur, mais également un réseau virtuel privé (VPN).
Pour aller encore plus loin, la version Premium d'Internxt Drive accueille un Cleaner. Cette fonctionnalité est, par exemple, pratique pour nettoyer votre ordinateur. Des outils pour inviter d'autres personnes à collaborer, comme partager un fichier enregistré sur votre compte, sont également inclus.
Et avec Internxt Ultimate, vous profitez du logiciel de visioconférence Meet, de la possibilité de gérer les différentes versions d'un même fichier, et très bientôt, d'un client de messagerie avec Mail, ainsi que d'un lecteur interne de vos iconographies grâce à Photos.
Alors, quelle solution proposée par Internxt est la plus à même de répondre à votre besoin ?
- mood1 Go d'espace gratuit
- storage2 To d'espace en option
- upload5 Go en limite d'envoi
- home_pinServeurs décentralisés
Internxt Drive est une solution de stockage cloud axée sur la sécurité et la confidentialité des données. Avec son chiffrement de bout en bout et son architecture à connaissance nulle, Internxt Drive garantit que seuls les utilisateurs ont accès à leurs fichiers, sans que l'entreprise puisse y accéder. Le service respecte également des normes de conformité strictes comme HIPAA et ISO 27001, ce qui le rend adapté aux secteurs sensibles. Disponible sur plusieurs plateformes, il propose des fonctionnalités telles que la collaboration sécurisée et des sauvegardes automatiques. En plus de son engagement envers la durabilité, Internxt Drive offre un plan gratuit et des options payantes, répondant ainsi aux besoins variés des utilisateurs.
- Une sécurité exemplaire
- Une simplicité d'utilisation inédite
- Une grande compatibilité de supports
- Des tarifs avantageux
- Gestion des versions de fichiers
- Manque quelques fonctionnalités
- Pas de galerie ni de prévisualisation de vidéos
- Pas de réelles intégrations tierces