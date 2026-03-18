Pour faire simple, vous pouvez soit opter pour un abonnement annuel, soit un achat définitif des solutions d'Internxt.

Avec une souscription à -87 %, vous avez de belles possibilités d'économies à court terme avec Internxt Drive :

Forfait Essential (1To) dès 16 €/an au lieu de 120 €/an

Forfait Premium (3To) dès 31 €/an au lieu de 240 €/an

Forfait Ultimate (5To) dès 47 €/an au lieu de 360 €/an

Les économies ne sont pas non plus en reste, cette fois à (très) long terme, avec l'achat définitif :

Forfait Essential (1To) dès 247 € au lieu de 1900 €

Forfait Premium (3To) dès 377 € au lieu de 2900 €

Forfait Ultimate (5To) dès 507 € au lieu de 3900 €

Pour obtenir ces réductions, il vous suffit de renseigner le code promo DRIVE87 avant de conclure votre achat pour Internxt Drive.

Notez que la TVA peut s'appliquer selon l'endroit où vous résidez, et que vous bénéficiez, au besoin, d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours une fois votre souscription réalisée. À toutes fins utiles, le service client d'Internxt reste joignable par chat, 24/7.