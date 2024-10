Avec le SSD Sata Crucial BX500 2 To, vous avez un espace de stockage généreux compatible avec des interfaces un peu moins récentes que celles pour les SSD M.2. C'est donc le disque idéal qui peut venir remplacer un disque dur classique dans un ordinateur fixe ou portable qui commence à accuser un certain âge.

En déplaçant votre système d'exploitation dedans, et en y installant les applis et jeux vidéo que vous lancez le plus souvent, vous verrez une vraie différence dans les vitesses de chargement et de lancement, mais aussi d'allumage de l'ordinateur. C'est un achat utile qui permet de faire durer un peu plus son ordinateur. Les possesseurs de PC de bureau avec boîtier ATX volumineux pourront aussi accumuler ce genre d'unités de stockage pour accueillir et archiver encore plus de données.