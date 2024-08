Le disque SSD Crucial P3 Plus propose 1 To de stockage pour installer votre système d'exploitation, vos applications et vos jeux, ainsi que vos fichiers lourds comme une photothèque complète ou plusieurs vidéos.

Le disque Gen4 est conçu avec la technologie Micron Advanced 3D NAND de haute qualité, et propose des vitesses de transfert pouvant atteindre les 5 000 Mo/s. Cela représente un gain de vitesse de 43% par rapport à un SSD plus ancien, et une rapidité jusqu'à 8,9 fois supérieure à celle d'un disque dur SATA. Le chargement de votre système Windows ou Linux est de fait bien plus rapide. La vitesse d'écriture est, quant à elle, de 4 200 Mo/s.

Un logiciel de gestion SSD est fourni par Crucial pour l'optimisation des performances du disque SSD durant son fonctionnement. Il permet également de récupérer et d'installer les mises à jour proposées par le constructeur, qui vont corriger les éventuels problèmes et améliorer les performances au fil du temps.

Pour vous assurer une vraie tranquillité d'esprit, Crucial propose enfin une garantie limitée de cinq ans.