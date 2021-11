Lockwise, le gestionnaire de mots de passe de Firefox, va s'arrêter le mois prochain

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de l'application Firefox Lockwise, le gestionnaire de mots de passe de Firefox . Mozilla a annoncé que son support arriverait à son terme dès le 13 décembre prochain. Les versions 1.8.1 pour iOS et 4.0.3 pour Android seront donc les dernières et, à partir de cette date, il ne sera plus possible d'installer ou de réinstaller l'application sur iOS ou sur Android. Les versions déjà installées continueront de fonctionner, mais ne seront plus mises à jour.