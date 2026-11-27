Une intrusion chez l’hébergeur LWS a pu exposer les coordonnées de titulaires de noms de domaine. L'hébergeur français appelle ses clients à la prudence.
Le 16 novembre, LWS a repéré un accès non autorisé au serveur de son service whois, l’annuaire des propriétaires de noms de domaine. Dans un email à ses clients, l’entreprise explique avoir mis fin à l’incident dès son identification, pris des mesures de sécurité et prévenu la CNIL, l’autorité française chargée de protéger les données personnelles.
Données exposées, faux messages : les réflexes à adopter
Plusieurs de vos informations ont pu être copiées et notamment votre nom ou celui de votre organisation, votre adresse postale, votre numéro de téléphone, votre e-mail de contact, vos noms de domaine et votre numéro de compte client. En temps normal, le whois public affiche obligatoirement les coordonnées des entreprises. Celles des particuliers y apparaissent masquées, selon le réglage choisi. LWS prévient toutefois que même les informations masquées ont pu être récupérées.
D’après l’hébergeur, aucune donnée bancaire n’est dans le lot. Les mots de passe, l’espace client et les services ne sont pas touchés non plus, et vous n’avez rien à faire sur votre compte. Mais il y a quand même une exception, en particulier si l’un de vos messages au support contenait un mot de passe ou des données bancaires, mieux vaut donc modifier ce mot de passe et suivre de près vos relevés.
Attention aussi aux arnaques. Il devient désormais plus facile pour un hacker d’envoyer un message bien renseigné sur vous ou vos domaines. Autant dire qu’on se méfiera davantage des demandes inhabituelles de paiement, de renouvellement ou de transfert d’un nom de domaine. Avant de régler une facture ou de cliquer sur un lien envoyé par e-mail, passez par votre espace client pour vérifier. Enfin, LWS assure ne jamais réclamer de mot de passe ou de données de paiement par e-mail, par SMS ou au téléphone.
L’entreprise ne précise pas combien de personnes sont touchées, comment l’intrusion s’est produite ni quand elle a commencé. LWS indique avoir renforcé la sécurité de ses systèmes. Rappelons qu’en mai une faille critique de cPanel, exploitée depuis février, concernait notamment les offres LWS.