Attention aussi aux arnaques. Il devient désormais plus facile pour un hacker d’envoyer un message bien renseigné sur vous ou vos domaines. Autant dire qu’on se méfiera davantage des demandes inhabituelles de paiement, de renouvellement ou de transfert d’un nom de domaine. Avant de régler une facture ou de cliquer sur un lien envoyé par e-mail, passez par votre espace client pour vérifier. Enfin, LWS assure ne jamais réclamer de mot de passe ou de données de paiement par e-mail, par SMS ou au téléphone.