Macif Vie stockait en clair les mots de passe d’environ 1,8 million de clients, et la CNIL lui a infligé 5 millions d’euros d’amende. La filiale d’assurance-vie de la Macif conservait aussi des messages de ses clients depuis plus de treize ans.
Le rappel est parfois nécessaire. Un mot de passe stocké en clair est enregistré tel que vous l’avez tapé. Normalement, le site le transforme en une suite de caractères illisible, impossible à retraduire, et compare cette empreinte à chaque connexion. La CNIL ne nomme pas l’assureur dans sa délibération publiée le 18 novembre, mais l’agence spécialisée Mlex avait révélé l’identité de Macif Vie dès l’audience du 15 octobre, et la Macif a reconnu auprès de BFM Tech être concernée. Macif Vie paiera autant que France Travail, sanctionné en janvier après le vol des données de 36,8 millions de personnes, alors que l’assureur n’a subi aucune fuite connue. Mais il a mis près de deux ans à protéger correctement les mots de passe de ses clients.
Macif Vie a protégé les mots de passe de ses clients deux ans après le contrôle
Alertée fin 2023, la CNIL a contrôlé Macif Vie dans ses bureaux de Niort en mai 2024. Ses agents ont trouvé environ 1,8 million de mots de passe d’accès aux espaces clients stockés en clair, dont 730 289 apparaissaient aussi dans le journal où l’assureur enregistrait chaque tentative de connexion. Si vous avez un contrat chez Macif Vie, votre mot de passe faisait peut-être partie du lot.
Deux mois plus tard, l’assureur a transformé ces mots de passe avec ora_hash, une fonction du logiciel de bases de données Oracle, mais sans sel. Pour la CNIL, cette fonction est obsolète. Depuis 2013, l’ANSSI recommande une fonction lente à calculer et un sel, c’est-à-dire une valeur aléatoire ajoutée à chaque mot de passe. Avec ces deux protections, le voleur d’une base de données doit tester les mots de passe un par un, sans pouvoir s’aider de tables de correspondance calculées à l’avance. Macif Vie n’est passée à Argon2, avec un sel, que le 25 avril 2026, après avoir reçu le rapport de sanction. La CNIL recommande cette fonction dans son guide pour les développeurs.
L’assureur a fait valoir qu’aucun incident de sécurité n’avait compromis ces données. Pour la formation restreinte, l’organe de la CNIL chargé des sanctions, ces mots de passe en clair rendaient vulnérables toutes les informations des espaces clients, parfois financières, « peu important que cette vulnérabilité ait été exploitée ou non par un attaquant ».
Huit salariés se partageaient aussi un seul compte pour consulter la base des 1,3 million de clients titulaires d’un contrat d’assurance-vie en cours. Avec ce mot de passe commun, impossible de savoir qui avait consulté, modifié ou supprimé une donnée.
Macif Vie gardait les messages de ses clients depuis 2010
Depuis leur espace personnel, les clients de Macif Vie écrivent à leur gestionnaire grâce à un formulaire de contact. L’assureur gardait tous ces messages et leurs pièces jointes dans sa base active, y compris après la fin du contrat. Le plus ancien datait du 27 novembre 2010, et certains clients avaient tapé leur IBAN complet dans leur message. Une fois la demande traitée, Macif Vie aurait dû anonymiser ces données, les archiver si la loi l’exigeait, ou les supprimer.
Le journal des connexions remontait jusqu’en 2003, alors que l’assureur avait prévu de l’effacer au bout d’un an. Il contenait encore les mots de passe de 8 628 clients, enregistrés depuis juillet 2019. Macif Vie s’est montrée « à tout le moins, particulièrement négligente », tranche la CNIL.
L’assureur a purgé ces historiques en juillet 2024, et il efface aujourd’hui les messages du formulaire au bout d’un mois. Grâce à ces corrections, la CNIL ne lui a imposé aucune injonction sous astreinte. Son rapporteur avait d’abord réclamé une amende de 9 millions d’euros, calculée sur le chiffre d’affaires du groupe Macif, puis de 7 millions. Il demandait aussi que la décision nomme l’assureur pendant deux ans. La Macif a contesté cette publicité au nom de sa réputation et de la confiance de ses épargnants, et la CNIL a publié sa délibération sans la nommer, « à des fins pédagogiques ». Pour l’autorité, il est surtout « important de rappeler aux acteurs économiques les règles applicables en la matière ».
La Macif se dit « attachée au respect de la protection des données de ses clients ». « Nous tenons à rassurer nos clients sur le fait qu’aucune de leurs données n’a été divulguée », ajoute l’assureur. Il peut encore contester l’amende devant le Conseil d’État, dans un délai de deux mois.