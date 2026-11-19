Alertée fin 2023, la CNIL a contrôlé Macif Vie dans ses bureaux de Niort en mai 2024. Ses agents ont trouvé environ 1,8 million de mots de passe d’accès aux espaces clients stockés en clair, dont 730 289 apparaissaient aussi dans le journal où l’assureur enregistrait chaque tentative de connexion. Si vous avez un contrat chez Macif Vie, votre mot de passe faisait peut-être partie du lot.

Deux mois plus tard, l’assureur a transformé ces mots de passe avec ora_hash, une fonction du logiciel de bases de données Oracle, mais sans sel. Pour la CNIL, cette fonction est obsolète. Depuis 2013, l’ANSSI recommande une fonction lente à calculer et un sel, c’est-à-dire une valeur aléatoire ajoutée à chaque mot de passe. Avec ces deux protections, le voleur d’une base de données doit tester les mots de passe un par un, sans pouvoir s’aider de tables de correspondance calculées à l’avance. Macif Vie n’est passée à Argon2, avec un sel, que le 25 avril 2026, après avoir reçu le rapport de sanction. La CNIL recommande cette fonction dans son guide pour les développeurs.

L’assureur a fait valoir qu’aucun incident de sécurité n’avait compromis ces données. Pour la formation restreinte, l’organe de la CNIL chargé des sanctions, ces mots de passe en clair rendaient vulnérables toutes les informations des espaces clients, parfois financières, « peu important que cette vulnérabilité ait été exploitée ou non par un attaquant ».

Huit salariés se partageaient aussi un seul compte pour consulter la base des 1,3 million de clients titulaires d’un contrat d’assurance-vie en cours. Avec ce mot de passe commun, impossible de savoir qui avait consulté, modifié ou supprimé une donnée.