Avast VPN fonctionne à l’aide d’un compte qui se crée gratuitement, avec seulement une adresse e-mail et un mot de passe. Aucun moyen de paiement n’est demandé lors de la création du compte. Il ne s’agit donc pas d’un essai gratuit limité dans le temps : la solution reste gratuite en permanence.

Sur Windows et macOS, Avast VPN est intégré à l’application Avast One. Sur Android et iOS, il dispose de sa propre application. Dans les deux cas, la prise en main repose sur le même principe : il faut se connecter à son compte, sélectionner un emplacement, puis activer le VPN.

La version gratuite permet de mémoriser jusqu’à trois emplacements parmi une liste de 40. Attention : une fois confirmé, un emplacement est définitivement associé au compte et ne peut plus être remplacé.

Avast VPN fonctionne sur Windows, macOS, Android et iOS. Les données sont illimitées dans le cadre de la politique d’utilisation raisonnable du service. Le nombre d’appareils n’est pas limité non plus.