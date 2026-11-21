L’éditeur Avast propose depuis peu une version gratuite d’Avast VPN en France, accessible sans carte bancaire ni limite de durée. Mais une version payante, nommée Avast Premium VPN, existe également. Quelles sont leurs différences ?
Il n’est pas indispensable de payer pour utiliser le VPN d’Avast. La version gratuite fournit déjà les fonctions essentielles pour chiffrer une connexion et masquer son adresse IP. Elle est adaptée aux usages du quotidien, comme la navigation et le streaming, ainsi qu’à l’utilisation occasionnelle de réseaux Wi-Fi publics.
La formule Avast Premium VPN, son alternative payante, s’adresse quant à elle aux utilisateurs qui souhaitent choisir parmi davantage de serveurs, équiper un téléviseur ou disposer de fonctions comme le Double VPN et la segmentation du tunnel. Cette formule était auparavant commercialisée sous le nom SecureLine VPN.
Avast VPN et Avast Premium VPN en bref
- Avast VPN est gratuit, sans publicité, sans carte bancaire et sans date de fin ;
- Les deux versions proposent des données illimitées, sous réserve d’une utilisation raisonnable ;
- Avec la version gratuite, un même compte permet d’utiliser le service sur un nombre illimité d’appareils ;
- Avast VPN donne accès à trois emplacements sélectionnés parmi une liste de 40 ;
- Avast Premium VPN ouvre l’accès à plus de 140 emplacements et à des fonctions avancées.
Comment fonctionne le VPN gratuit d’Avast ?
Avast VPN fonctionne à l’aide d’un compte qui se crée gratuitement, avec seulement une adresse e-mail et un mot de passe. Aucun moyen de paiement n’est demandé lors de la création du compte. Il ne s’agit donc pas d’un essai gratuit limité dans le temps : la solution reste gratuite en permanence.
Sur Windows et macOS, Avast VPN est intégré à l’application Avast One. Sur Android et iOS, il dispose de sa propre application. Dans les deux cas, la prise en main repose sur le même principe : il faut se connecter à son compte, sélectionner un emplacement, puis activer le VPN.
La version gratuite permet de mémoriser jusqu’à trois emplacements parmi une liste de 40. Attention : une fois confirmé, un emplacement est définitivement associé au compte et ne peut plus être remplacé.
Avast VPN fonctionne sur Windows, macOS, Android et iOS. Les données sont illimitées dans le cadre de la politique d’utilisation raisonnable du service. Le nombre d’appareils n’est pas limité non plus.
Quelles différences entre Avast VPN et Avast Premium VPN ?
Les différences concernent principalement le choix des serveurs, les performances, les plateformes compatibles et les outils de personnalisation.
|Fonction
|Avast VPN
|Avast Premium VPN
|Prix
|Gratuit
|Abonnement payant facultatif
|Moyen de paiement requis
|Non
|Oui, lors de la souscription
|Données
|Illimitées, sous réserve d’un usage raisonnable
|Illimitées, sous réserve d’un usage raisonnable
|Nombre d’appareils
|Illimité
|Illimité
|Plateformes
|Windows, macOS, Android et iOS
|Windows, macOS, Android, iOS, Apple TV, Android TV, Google TV et Fire TV
|Emplacements
|Jusqu’à 3 parmi une liste de 40
|Plus de 140 emplacements
|Performances
|Adaptées aux usages courants
|Débits plus élevés
|Fonctions avancées
|Fonctions essentielles
|Double VPN, Rotation d’IP, Connexion automatique, segmentation du tunnel et bloqueur de traqueurs
Avast Premium VPN offre surtout davantage de liberté. Cette formule payante permet de changer de localisation sans restriction. Elle est disponible sur davantage de plateformes et dispose de fonctionnalités supplémentaires.
Quelles protections les deux versions ont-elles en commun ?
La gratuité d’Avast VPN ne l’empêche pas de disposer de protections essentielles. Les deux formules reposent sur plusieurs fonctions destinées à renforcer la confidentialité de la connexion :
- WireGuard chiffre les échanges entre l’appareil et le serveur VPN ;
- Le Kill Switch coupe l’accès à Internet si le tunnel VPN est interrompu de manière inattendue ;
- La protection contre les fuites DNS aide à empêcher que les requêtes de navigation contournent le tunnel ;
- La politique de non-conservation des journaux de navigation signifie qu’Avast n’enregistre pas l’activité de navigation effectuée pendant la connexion ;
- La fonction Pause désactive temporairement le VPN pendant 15, 30 ou 60 minutes, puis le réactive automatiquement à la fin du délai choisi.
Avast VPN ne contient pas de publicité et Avast indique ne pas revendre les données de navigation. Comme tous les VPN, il contribue à renforcer la confidentialité en ligne sans garantir un anonymat total. Il ne remplace ni un antivirus ni de bonnes pratiques en matière de cybersécurité.
Que propose Avast Premium VPN en plus ?
Cette formule est utile si vous voyagez ou si vous souhaitez choisir parmi davantage de pays.
Ses débits sont annoncés comme plus élevés que ceux d’Avast VPN gratuit. Si vous téléchargez beaucoup de fichiers volumineux ou que vous regardez des vidéos en HD, c’est approprié. Par ailleurs, des applications supplémentaires permettent d’installer Avast Premium VPN sur Apple TV et sur les appareils sous Android TV, Google TV et Amazon Fire TV.
Avast Premium VPN ajoute, enfin, plusieurs réglages absents de l’offre gratuite. La segmentation du tunnel permet de choisir les applications qui passent par le VPN. La connexion automatique peut activer la protection lorsqu’un réseau non sécurisé est détecté. La rotation d’IP change régulièrement l’adresse utilisée, tandis que le double VPN fait transiter le trafic par deux serveurs successifs. Quant au bloqueur de traqueurs, il limite certaines tentatives de suivi publicitaire. La disponibilité précise de ces outils peut néanmoins varier selon le système d’exploitation utilisé.
Faut-il choisir Avast VPN gratuit ou Avast Premium VPN ?
Avast VPN convient si vous cherchez une solution sans abonnement pour sécuriser ponctuellement une connexion Wi-Fi, masquer votre adresse IP et naviguer depuis un ordinateur ou un appareil mobile. La limite de trois emplacements constitue sa principale restriction.
Avast Premium VPN devient plus pertinent si vous utilisez régulièrement un VPN pour des activités exigeantes, si vous voyagez souvent ou si vous souhaitez protéger un téléviseur connecté. Ses fonctions avancées intéresseront également les utilisateurs très à cheval sur la personnalisation de la navigation.
Il reste possible de commencer avec Avast VPN, sans carte bancaire ni limite de durée, puis de faire évoluer le compte vers Avast Premium VPN si le besoin s’en fait sentir.
FAQ — Les questions fréquentes sur Avast VPN
Le VPN gratuit d’Avast contient-il de la publicité ?
Non. Avast VPN ne contient pas de publicité. Avast indique également ne pas vendre les données de navigation de ses utilisateurs.
Quels serveurs sont disponibles avec Avast VPN ?
La version gratuite d’Avast VPN permet de sélectionner jusqu’à trois emplacements parmi une liste de 40. Une fois les trois emplacements choisis, ils ne peuvent plus être modifiés.
Avast VPN impose-t-il une limite de données ?
Non. Les données sont illimitées, sous réserve de respecter la politique d’utilisation raisonnable destinée à prévenir les usages abusifs du service.
Un VPN gratuit est-il sécurisé ?
Le niveau de sécurisation diffère selon les services VPN gratuits. Avast VPN utilise WireGuard et intègre notamment un Kill Switch, une protection contre les fuites DNS et une politique sans journaux de navigation. Ces solutions contribuent à renforcer la confidentialité de la connexion sans garantir une protection absolue.
Peut-on utiliser Avast VPN sur une télévision ?
Non. La version gratuite n’est pas compatible avec les téléviseurs. C’est cependant le cas d'Avast Premium VPN, qui ajoute des applications pour Apple TV, Android TV, Google TV et Amazon Fire TV.
Avast Premium VPN est-il obligatoire après l’installation ?
Non. Avast VPN reste gratuit sans limite de durée. Le passage à Avast Premium VPN est facultatif et ne s’effectue jamais automatiquement.