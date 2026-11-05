Dans sa documentation, Apple annonce que les éléments partagés avec l’option « Toute personne disposant du lien » seront vérifiés pour détecter des contenus nuisibles. La mesure s’applique à partir d’iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 et visionOS 27.3, actuellement en bêta.

Photos iCloud et iCloud Drive sont notamment concernés. Le critère déterminant est le mode d’accès : un lien envoyé uniquement à votre conjoint reste un lien public si toute personne qui le récupère peut ouvrir son contenu. Les partages réservés aux personnes invitées ne relèvent pas du dispositif décrit.

En cas de contenu signalé, Apple se réserve notamment la possibilité de le supprimer, de bloquer ou désactiver le compte concerné, voire de faire intervenir les autorités si nécessaire.

Reste une question : que cherche précisément l’entreprise ? La fiche ne définit pas les contenus « nuisibles » et ne décrit pas la méthode de contrôle. Impossible, à ce stade, de dire si les vérifications reposent sur une IA ou d’affirmer quelles catégories seront détectées. Le sort des liens créés avant ces mises à jour n’est pas davantage précisé.