Apple va contrôler les contenus iCloud accessibles à toute personne disposant d’un lien de partage. Présentée comme une mesure contre les contenus nuisibles, cette vérification laisse plusieurs questions sans réponse.
Partager quelques vidéos de vacances ou un dossier de photos avec un simple lien : l’option est pratique, notamment pour éviter de sélectionner chaque destinataire. Avec les prochaines versions des systèmes d’Apple, ce type de partage s’accompagnera d’une vérification des contenus. Le constructeur a détaillé ce changement dans une nouvelle fiche d’assistance, repérée par 9to5Mac.
Photos, vidéos et fichiers : les liens publics seront contrôlés
Dans sa documentation, Apple annonce que les éléments partagés avec l’option « Toute personne disposant du lien » seront vérifiés pour détecter des contenus nuisibles. La mesure s’applique à partir d’iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 et visionOS 27.3, actuellement en bêta.
Photos iCloud et iCloud Drive sont notamment concernés. Le critère déterminant est le mode d’accès : un lien envoyé uniquement à votre conjoint reste un lien public si toute personne qui le récupère peut ouvrir son contenu. Les partages réservés aux personnes invitées ne relèvent pas du dispositif décrit.
En cas de contenu signalé, Apple se réserve notamment la possibilité de le supprimer, de bloquer ou désactiver le compte concerné, voire de faire intervenir les autorités si nécessaire.
Reste une question : que cherche précisément l’entreprise ? La fiche ne définit pas les contenus « nuisibles » et ne décrit pas la méthode de contrôle. Impossible, à ce stade, de dire si les vérifications reposent sur une IA ou d’affirmer quelles catégories seront détectées. Le sort des liens créés avant ces mises à jour n’est pas davantage précisé.
Le chiffrement de bout en bout avait déjà une exception
Ce changement pourrait donner l’impression qu’Apple ouvre une nouvelle brèche dans la Protection avancée des données, arrivée en France en 2023. Cette option permet d’étendre le chiffrement de bout en bout à de nombreuses données iCloud, dont les photos et les sauvegardes.
Mais les liens publics constituaient déjà une exception. Comme l’explique la présentation de la sécurité d’iCloud, les contenus accessibles à toute personne disposant du lien ne bénéficient pas de ce chiffrement, même lorsque la Protection avancée est activée. Les clés nécessaires sont transmises aux serveurs d’Apple pour permettre le partage.
La nouveauté porte donc sur le contrôle annoncé de fichiers déjà accessibles au constructeur. Pour vos prochains envois, la distinction mérite d’être gardée en tête : partager avec des personnes désignées et transmettre un lien ouvrable par quiconque le possède sont deux opérations différentes, même lorsque le message finit dans la même conversation familiale.
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