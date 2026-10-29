Opera introduit un standard pour les IA locales dans le navigateur

Reste la question du matériel. Le calcul se faisant sur la machine, la vitesse de réponse dépend donc de la configuration, et Opera indique que les performances locales doivent encore progresser. La préversion fonctionne sur Windows 64 bits (Intel ou AMD) et sur Mac à puce Apple, mais pas sur Mac Intel, Linux ni Windows sur ARM.

HTML-in-Canvas permet de son côté d’afficher de vraies pages web dans des scènes 2D ou 3D, avec des menus, des boutons et des formulaires qui continuent de fonctionner. Opera a publié plusieurs démos comme Webpage Bulldozer, où les éléments d’une page deviennent des objets physiques, et Gamer Room, une pièce en 3D dont les écrans affichent des pages en direct.