En mai dernier, l’IETF a publié la RFC 9964. Ce document fixe un standard pour coder ML-DSA dans COSE, le format utilisé pour transmettre un passkey au site. Autrement dit, il définit comment écrire les données de l’algorithme dans un format commun, que tous les logiciels lisent de la même façon. Le gestionnaire de mots de passe et le site parlent ainsi le même langage. Le terrain est donc prêt pour l’adoption des passkeys ML-DSA. Encore faut-il que le site comprenne le même algorithme et 1Password ne crée donc des passkeys ML-DSA que pour les sites compatibles. Et l’éditeur entend bien encourager les autres sites à prendre en charge ces passkeys.