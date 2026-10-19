Nos données personnelles sont exposées à des risques de plus en plus nombreux et variés sur Internet. Découvrez Securitoo, une suite de sécurité complète qui peut s’installer sur de nombreux appareils. En ce moment, le code promo CLUB60 permet de profiter de 60% de remise sur 1 an d’abonnement à ce service.
Si vous possédez un ordinateur, alors il est probable qu’il soit équipé d’un logiciel de sécurité, qu’il s’agisse de la solution Defender fournie par Windows 11 ou d’un antivirus d’un autre éditeur. Mais qu’en est-il de votre tablette ou de votre smartphone ?
La réalité, c’est qu’aujourd’hui, aucun appareil connecté n’est à l’abri des dangers du Net capables de compromettre vos données personnelles. C’est pourquoi Securitoo, la gamme de produits de sécurité de Nordnet, vise à apporter une protection adaptée à ces différents appareils.
Securitoo, la réponse de Nordnet face aux menaces d’Internet
Créée en 1995, Nordnet est une entreprise française forte de
plus de 30 ans d’expérience dans la connexion à Internet et la sécurité
numérique. Très attachée à la souveraineté des données, cette société propose des outils destinés au grand public, afin d’aider le plus grand nombre de personnes à protéger leurs données personnelles.
C’est dans cette optique qu’est proposée la suite de sécurité Securitoo. Cette dernière peut être installée sur les ordinateurs Windows et macOS, ainsi que sur les smartphones et tablettes Android ou iOS. Un abonnement comprend cinq licences, ce qui permet de couvrir les principaux appareils d’un foyer pour un coût maîtrisé.
Des fonctionnalités adaptées aux différents appareils
Parce que chaque plateforme est différente, Securitoo s’adapte en fonction de l’appareil sur lequel il est installé. Windows, macOS, Android et iOS profitent ainsi de fonctionnalités différentes selon leurs besoins spécifiques.
Une protection particulièrement complète sous Windows
C’est sur Windows que Securitoo propose son éventail de fonctionnalités le plus large. Son module Advanced Threat Defense surveille le comportement des applications en cours d’exécution afin de repérer les activités suspectes. Il est complété par une protection en temps réel contre les virus, les chevaux de Troie, les logiciels espions et les ransomwares, ainsi que par une analyse des vulnérabilités du système.
La suite intègre également des outils contre le phishing, les sites frauduleux et les courriers indésirables. Elle peut sécuriser les transactions en ligne et contrôler les tentatives d’accès à la webcam ou au microphone, et offre même des outils destinés à optimiser les performances de l’ordinateur.
Des fichiers et une navigation mieux protégés sur macOS
Sur Mac, Securitoo assure une surveillance en temps réel et recherche aussi les logiciels malveillants susceptibles d’être transmis à des appareils fonctionnant sous un autre système. La suite bloque les programmes publicitaires indésirables et les tentatives d’hameçonnage, tandis que son extension Traffic Light analyse les liens et les pages Web avant que l’utilisateur n’interagisse avec eux.
La protection Time Machine facilite la restauration de fichiers touchés par une attaque, tandis que Safe Files verrouille les dossiers sensibles contre les modifications non autorisées. Enfin, un module anti-traceurs vient limiter la collecte de données pendant la navigation.
Des fonctions adaptées aux usages mobiles
Les smartphones et tablettes ne sont pas oubliés. Sous Android, Securitoo analyse les nouvelles applications installées et peut lancer des examens à la demande. Son alerte antifraude repère les liens malveillants, tandis que le verrouillage des applications protège les contenus les plus sensibles par un code. En cas de perte ou de vol, l’appareil peut être localisé, verrouillé ou effacé à distance. L’utilisateur peut également être averti si certains de ses identifiants apparaissent dans une fuite de données.
Quant à la version iOS, elle se concentre sur les risques propres à l’écosystème d’Apple. Elle vérifie les réglages susceptibles de fragiliser l’appareil, filtre les sites dangereux et les pages de phishing, puis surveille l’éventuelle exposition des comptes en ligne.
60% de remise pour un an d’abonnement avec ce code promo
La formule Securitoo destinée à cinq appareils coûte 5 € par mois sans engagement, 13,50 € par trimestre ou 48 € par an. C’est à vous de choisir à quelle fréquence vous désirez payer, sachant que l’offre annuelle est la plus avantageuse, puisqu’elle revient à 4 € par mois.
Par ailleurs, au moment de la souscription, vous pouvez obtenir 60% de remise sur l'abonnement d'un an en utilisant le code promotionnel CLUB60. Cette offre est valable pendant une durée limitée, et elle permet de renforcer le bon rapport qualité-prix de Securitoo.
Enfin, on peut ajouter que Nordnet propose également un service complémentaire de protection de la navigation, accessible à partir de 4,80 € par mois pour sept appareils dans le cadre d’un abonnement d’un an. Notez également que le code CLUB60 est valable. Le service s'affiche donc à 34,56€ pour 1 an ou 2,88€/mois, pour 7 appareils.
Disponible sur Windows, macOS, Android et iOS, il chiffre les informations de navigation et bloque notamment les traqueurs et les publicités intrusives afin de renforcer la confidentialité en ligne.