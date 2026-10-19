La formule Securitoo destinée à cinq appareils coûte 5 € par mois sans engagement, 13,50 € par trimestre ou 48 € par an. C’est à vous de choisir à quelle fréquence vous désirez payer, sachant que l’offre annuelle est la plus avantageuse, puisqu’elle revient à 4 € par mois.

Par ailleurs, au moment de la souscription, vous pouvez obtenir 60% de remise sur l'abonnement d'un an en utilisant le code promotionnel CLUB60. Cette offre est valable pendant une durée limitée, et elle permet de renforcer le bon rapport qualité-prix de Securitoo.

Enfin, on peut ajouter que Nordnet propose également un service complémentaire de protection de la navigation, accessible à partir de 4,80 € par mois pour sept appareils dans le cadre d’un abonnement d’un an. Notez également que le code CLUB60 est valable. Le service s'affiche donc à 34,56€ pour 1 an ou 2,88€/mois, pour 7 appareils.

Disponible sur Windows, macOS, Android et iOS, il chiffre les informations de navigation et bloque notamment les traqueurs et les publicités intrusives afin de renforcer la confidentialité en ligne.