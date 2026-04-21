D'ici fin 2030, Antimatter vise 1 000 unités Policloud déployées dans des dizaines de pays, 400 000 GPU actifs et une puissance de calcul distribuée équivalente à celle de cinq grands data centers hyperscale traditionnels, le tout pour deux fois moins d'investissement en capital. Tout ça, ça fait beaucoup d'énergie, et pendant se temps, la planète continue de morfler. Alors, la société met aussi en avant un argument de poids à l'heure des débats sur l'impact environnemental de l'IA : ses infrastructures émettraient 70 % de CO₂ en moins que la moyenne du secteur, et ne consomment pas une goutte d'eau pour refroidir leurs équipements, contrairement aux data centers classiques qui, pour les moins récents, engloutissent des millions de litres chaque année.