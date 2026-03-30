Bellefield a démarré avec un seul robot Maximo. Progressivement, l'équipe en a aligné quatre de version 3.0, chacune dépassant un module installé par minute. Aux côtés de techniciens syndiqués, ces unités atteignent jusqu'à 24 modules posés par heure et par personne, soit presque le double du rythme habituel sur des sites comparables de la région. Pour Chris Shelton, président de Maximo, ce palier des 100 MW prouve que la robotique de terrain intelligente peut produire des résultats constants à grande échelle, au-delà de toute phase d'expérimentation.

Bellefield tourne en « production commerciale durable », selon les termes d'AES, et non plus en validation. La version 4.0 est déjà annoncée, construite sur les données opérationnelles collectées pendant ce déploiement. NVIDIA a fourni l'infrastructure de simulation via Isaac Sim et Omniverse, pour tester le comportement des robots dans des environnements physiques reconstitués avant tout déploiement terrain. AWS gère les systèmes IA embarqués et les analyses en temps réel, avec des mises à jour logicielles déployées en continu à partir des relevés du chantier.