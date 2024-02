NordVPN veut jouer la transparence avec des rapports mensuels

Figure de proue des VPN, NordVPN continue d'évoluer à marche forcée. Ses performances sont montées d'un cran grâce au déploiement d'un parc de serveurs RAM 10 Gb/s et de son protocole NordLynx. Outre des applications bien construites, il se distingue par ses très bonnes performances et son excellente stabilité. Un service que l'on ne peut que vous recommander et qui rivalise sérieusement avec ExpressVPN et CyberGhost en matière de rapport qualité-prix. L'abonnement NordVPN Avancé inclut VPN + NordPass (gestionnaire de mots de passe) tandis que la formule NordVPN Premium inclut VPN + NordPass + NordLocker (Stockage cloud sécurisé)