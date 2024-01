Google One passe le cap des 100 millions d'abonnés

Google One offre une solution de stockage en ligne complète, parfaitement adaptée aux individus cherchant à sécuriser leurs fichiers tout en facilitant le partage avec d’autres. Cet espace complète les comptes Gmail, Drive et Photos. Est inclus gratuitement 15 Go de stockage avec le compte Google afin de conserver toutes les données cruciales de vos appareils qu’il s’agisse de photos, de contacts, de messages, etc.

Pour bénéficier de plus d’espace au sein du cloud, Google propose diverses formules d’abonnements. One est disponible en ligne, mais aussi sur Android et iOS.