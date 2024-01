Microsoft 365 va baisser le volume de stockage de ses offres à partir du 1er février 2024

Pourquoi Microsoft oblige-t-elle les écoles à faire une détox de téraoctet ? Outre une éventuelle recherche d'économies qui n'a pas été évoquée, le géant américain invoque deux raisons : la sécurité et l'impact sur l'environnement. Dans le premier cas, la multiplication des fichiers et des comptes inutilisés exposerait les établissements et leurs élèves à un risque accru de violation de données, selon Microsoft. « L'augmentation de la consommation de technologie dans l'enseignement a rendu les plans de stockage gratuits et illimités prohibitifs et est devenu un important vecteur de risques de sécurité et de fraude », explique l'entreprise.

Pour le second cas, le coupable serait évidemment le même : « Les fichiers stockés qui ne sont plus utilisés ont un impact sur notre empreinte carbone, plus de la moitié des données stockées par les organisations n'ayant pas d’utilité ». Si cette décision ne fera pas que des heureux, elle s'inscrit dans une démarche plus globale de la firme américaine pour réduire son impact sur l'environnement.

Ces changements auront toutefois quelques retombées positives pour les écoles. Pour les aider à trier et à identifier les mauvais élèves, Microsoft a amélioré les outils mis à la disposition des administrateurs. Ces derniers recevront des rapports sur les utilisateurs inactifs et pourront par la même occasion identifier plus facilement les plus gros consommateurs d'espace de stockage.

Concernant les forfaits personnels, aucun changement ne se profile à l'horizon. Cependant, les utilisateurs sont progressivement contraints à mettre la main à la poche. En incitant les joueurs Xbox à sauvegarder leurs captures d'écran sur OneDrive, et en y imposant par la même occasion le stockage des données Outlook, l'espace de stockage gratuit de 5 Go du service apparaît de plus en plus limité. Il reste à voir si les choses continueront à évoluer dans ce sens dans les mois à venir.