En 2023, plus de 40 000 comptes administrateurs (sur 1,8 million observés) emploient encore ce mot de passe...

Les pirates informatiques ont bien des manières d'obtenir des informations qui pourront ensuite être revendues, utilisées pour mettre en place un chantage, ou pour directement accéder et exploiter les données collectées. Autant dire qu'une entreprise est un candidat idéal. Des vidéos aux mails en passant par des programmes infectés ou des serveurs, les malwares peuvent se cacher partout.

Mais les mots de passe constituent une première barrière à franchir et, plus ils sont complexes, plus il faudra de temps pour les casser. C'est notamment pour cela qu'on invite toutes les personnes utilisant des mots de passe à les rendre les plus complexes possible et surtout uniques, avec des caractères spéciaux, des majuscules, des chiffres.

La multiplication des applications et des services a créé une multiplication du nombre de mots de passe que nous utilisons, et beaucoup d'utilisateurs répliquent ou simplifient leurs mots de passe pour s'y retrouver. Fort heureusement, il est possible de créer des mots de passe complexes et de les enregistrer sur des serveurs sécurisés via un gestionnaire pour ne pas s'inquiéter au moment de l'identification.