Soldes d'été 2018 : comment bien se préparer ?

Où ? Quand ? Les soldes en pratique

Soldes d'hiver 2017 : une édition en demi-teinte

Qu'acheter durant les soldes d'été ?

Les équipements nomades à emporter partout : enceintes et casques Bluetooth, consoles portables, chargeurs et batteries solaires pour vos appareils, systèmes GPS intégrés ou portables...

De quoi immortaliser vos vacances : appareils photo numérique compacts, reflex ou instantanés, caméras sport et leur système de fixation, optiques photo, sacs, protections étanches pour vos équipements...

Petit électro-ménager : parce que l'été est aussi une période de bonnes résolutions... Investissez enfin dans cette sorbetière pour se faire plaisir, dans cette yaourtière pour des laitages maison toute l'année, dans cet extracteur de jus ou dans cette centrifugeuse pour des smoothies healthy au petit déjeuner... Et aussi dans cette tireuse à bière, parce qu'on commencera à être raisonnable à la rentrée !

Préparer la rentrée : ordinateur portable, tablette, tout ce qu'il faudra pour attaquer septembre dans les meilleures conditions. Bonne chasse aux affaires !

Quels marchands pour ces soldes d'été 2018 ?

1. Notre compte Twitter tu suivras

2. De la touche F5 tu joueras

3. Notre guide shopping, tu consulteras

Modifié le 21/06/2018 à 10h27

Coup d'envoi national desle 27 juin 2018, au lendemain de la dernière épreuve du bac (il faut bien fêter ça... ou oublier, c'est selon) ! Jusqu'au 7 août, ce sont 6 semaines au cours desquelles les commerçants physiques et en ligne pourront consentir des réductions allant jusqu'à plus de 50 % sur des produits issus des saisons précédentes.Comme chaque année, certaines régions ont des dates de soldes « physiques » différentes : les départements touristiques du Sud de la France veulent profiter de la manne des estivants. Dans les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales, elles se tiendront du 4 juillet au 14 août. Quant aux départements d'Outre-mer, où les saisons ne sont pas les mêmes, ils connaissent également des dates de soldes différentes.Sur internet, tout le monde est logé à la même enseigne : le départ sera sifflé le 27 juin à 8 heures.La dernière période de soldes, cet hiver, a été décevante de l'aveu même des commerçants. Si le high-tech (mobile, informatique, TV...) a fait l'objet d'environ 15 % des achats soldés et l'électro-ménager presque 10 %, l'existence de nombreuses opérations spéciales de remises disséminées sur l'année (Black Friday, ventes privées, etc.) a contribué à réduire le nombre de consommateurs à l'affût de bonnes affaires, surtout dans les boutiques physiques.L'e-commerce résiste mieux, notamment parce qu'il propose immédiatement de grosses remises (de 50 à 70 %) sans devoir attendre une deuxième ou une troisième démarque. A noter également : l'explosion du marché du produit reconditionné qui concerne particulièrement le high-tech et qui met parfois à mal les opérations de réduction des prix sur le neuf.Concrètement, vers quels produits se tourner pour les soldes d'été ?Comme souvent, il faut faire vite : qui dit soldes dit liquidation de stocks, et donc quantités limitées. Pour être réactif et trouver les bonnes affaires qui vous intéressent, voici nos conseils en 3 étapes :Le meilleur moyen de ne rien louper de ces soldes, c'est assurément de suivre nos fil Twitter, qui relaie nos trouvailles à la vitesse du cheval au galop, ou pas loin.Pas de Twitter ? Très bien. Dans ce cas, nous allons vous concocter dès le 27 juin, 8 heures, un récapitulatif des meilleures offres que nous aurons dénichées. Vous n'avez qu'à garder cette page ouverte, et l'heure venue, celle-ci vous offrira un joli résumé de ce qui se passe chez les marchands.Une seule petite chose à faire de votre côté : n'hésitez pas à utiliser le raccourci CTRL+F5 pour rafraîchir le cache de votre navigateur, afin de profiter des derniers produits ajoutés. Simple et efficace !Pour ceux, enfin, qui aurait en tête un produit précis qui n'apparaîtrait pas sur notre fil Twitter ou dans le récapitulatif, vous avez toujours la possibilité de passer par notre comparateur shopping . Ce dernier vous indiquera alors quel marchand vous propose le meilleur prix pour l'article qui vous intéresse, et vous pourrez rapidement voir si ce dernier est soldé ou non !Sur ce, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes soldes d'été 2018 !