Windows 10 : une mise à jour interrompt la connexion internet

Les DHCP qui plantent après une mise à jour Windows

Comment se reconnecter à Internet après le bug de la MàJ Windows ?

Modifié le 16/12/2016 à 15h55

Plusieurs opérateurs en Europe, notamment en Belgique (voir Proximus ) et au Royaume-Uni (voir Virgin Media ), préviennent leurs clients : ils peuvent perdre la connectivité Internet suite à la dernière mise à jour de Windows 10. En France, l'opérateur Orange a mis en ligne une page dédiée aux problèmes de connexion réseau sous Windows 10 , sans incriminer directement une mise à jour spécifique de l'OS.Les informations sur les mises à jour Windows étant compliquées à obtenir, il est difficile de dire quelle mise à jour est à l'origine de ce bug et, surtout, l'étendue de celui-ci. Certains sites comme Betanews annoncent un bug du Wi-Fi lié à la mise à jour KB3201845, tandis que des sites britanniques comme The Register parlent d'un bug généralisé d'Internet pour l'ordinateur qui vient d'installer la MàJ. Quoi qu'il en soit, le bug existe et semble se propager.Microsoft serait au courant depuis jeudi 8 décembre 2016 et travaillerait à un correctif, qui pourrait être déployé ce mardi 13 décembre 2016 dans le cadre du. Mais pour ce faire, il faut bien évidemment que l'ordinateur ait retrouvé Internet. Heureusement, le bug n'est pas extrêmement grave : il s'agirait d'une erreur de DHCP, ce qui appelle à une solution assez facile.Le bug frappe les propriétaires de sysètmes Windows 10 (et peut être même Windows 8) et Microsoft propose sur son site une solution toute simple : redémarrer le PC sans l'éteindre. Sur le site communautaire Virgin Media , une solution bien connue des utilisateurs de Windows est proposée : renouveler la configuration IP et les DNS manuellement. A ne faire que si le redémarrage de votre PC n'a pas donné satisfaction.Pour ce faire, il suffit d'aller dans l'invite de commandes : cliquez sur « Démarrer » puis « Exécuter » et tapez « cmd ». Cliquez droit sur l'invite de commandes pour l'exécuter en mode administrateur.Là, il faut taper « ipconfig /release » et appuyer sur « entrée » puis « ipconfig /renew » et appuyer sur « entrée ». Normalement, votre connexion Internet est restaurée.Si tel n'est pas le cas, il convient de taper, toujours dans l'invite de commandes, « ipconfig /flushdns ». Le problème devrait alors être résolu.Microsoft nous fait savoir que la méthode recommandée au cas où votre PC soit concerné par la perte de connexion Internet reste de redémarrer celui-ci depuis le menu démarrer sans l'éteindre physiquement comme écrit initialement dans cette actualité.