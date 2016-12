Windows 10 arrivera sur les processeurs ARM de Qualcomm

La compatibilité avec les puces ARM améliorée

Des PC avec plus d'autonomie sans abandonner Intel

Modifié le 09/12/2016 à 12h17

Cette nouveauté devrait, selon Microsoft, donner lieu à la commercialisation des premiers PC Qualcomm Windows 10 dès 2017.L'un des problèmes majeurs que devait résoudre Microsoft pour permettre à Windows 10 d'arriver sur les puces ARM, c'était de permettre aux logiciels tournant sous les puces Intel x86 de fonctionner. La compatibilité était cruciale pour que des logiciels comme Photoshop , intéressants pour avoir une version commerciale viable du produit, puissent fonctionner.C'est ce qu'a réussi Microsoft, en s'associant avec Qualcomm et en utilisant un émulateur pour les applications traditionnelles de Win32 x86. Ainsi, selon Microsoft, tout ce qui présente un intérêt pour les particuliers et les entreprises pourra fonctionner sur les puces Qualcomm, et notamment la puce Qualcomm Snapdragon 835.Les puces Qualcomm Snapdragon ont un avantage par rapport à celles d'Intel : elles sont moins gourmandes en énergie et Microsoft espère ainsi commercialiser les premiers PC sous Windows 10 avec puce Snapdragon 835 dès 2017. Les PC auraient ainsi plus d'autonomie, tout en pouvant faire fonctionner les logiciels qui ont fait le succès et l'attrait de Windows.Mais le groupe de Redmond n'oublie pas les plus traditionnelles puces Intel qui ont fait l'histoire de Windows. Ces dernières seraient alors réservées aux PC plus haut de gamme et « Gamer ».Toutefois, pour avoir un véritable aperçu de ces nouveaux PC qui changent radicalement la stratégie commerciale de Windows, il faudra patienter jusqu'à la fin de l'année 2017.