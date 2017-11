Une faille permet d’écouter 77 % des smartphones Android

Le service Android MediaProjection au centre de cette nouvelle faille

Les pop-ups ne sont pas sécurisés

Modifié le 20/11/2017 à 11h41

Le problème de cette nouvelle faille, c'est qu'elle est très facilement exploitable par un développeur malintentionné : il ne s'agit pas d'une attaque à proprement parler mais d'un souci dans les autorisations données aux applications.Les chercheurs de MWR Labs ont découvert que Google, qui développe Android, a réalisé un changement majeur dans les autorisations d'un des services les plus anciens d'Android : MediaProjection. Ce service est en mesure d'enregistrer l'audio ainsi que l'écran du smartphone et est utilisé par certaines applications.Sauf que si dans les 4 premières versions d'Android ce service ne pouvait être utilisé que par des applications du fabricant du smartphone car il nécessitait un accèset un certificat OEM signé ; depuis Android 5.0 Lollipop MediaProjection est accessible à tous les développeurs.La différence, avec cette ouverture, est la suivante : pour avoir accès à ce service, une application ne nécessite plus que l'autorisation de l'utilisateur, autorisation donnée généralement grâce à un pop-up qui apparaît sur l'écran et sur lequel l'utilisateur doit donner son accord. C'est la même technique utilisée pour demander l'accès à la caméra, par exemple, ou au répertoire.Selon les chercheurs de MWR Labs, cette technique est facilement contournable : les pirates peuvent intercepter l'apparition du pop-up et afficher une autre demande qui n'attirera pas l'attention de l'utilisateur, comme l'accès aux contacts par exemple. En accédant à cette fausse requête, l'utilisateur donne sans le savoir l'accès à ce service à l'application malveillante.Cette technique est possible car les versions d'Android jusqu'à Nougat 7.1.2 ne sont pas en mesure de détecter que la demande originelle a été cachée partiellement ou totalement. Un problème qui a été résolu dans Android 8.0 Oreo qui, de fait, n'est plus vulnérable à cette attaque.Les smartphones disposant d'une version d'Android comprise entre Lollipop 5.0 et Nougat 7.1.2 sont toutefois vulnérables. Ils représentent 77,5 % des smartphones Android dans le monde, soit plus de 1,5 milliard de terminaux.