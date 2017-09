Répartition Android : Nougat en lente progression

Android Nougat n'est toujours pas majoritaire

Android Oreo : seul un tiers des utilisateurs le téléchargeront

Modifié le 13/09/2017 à 15h58

Une situation liée au fait que les constructeurs de smartphones ne proposent pas tous les dernières mises à jour.Alors que Google vient de publier son dernier rapport concernant la répartition Android au mois de septembre 2017, on constate que Nougat, l'OS sorti il y a un an, peine à s'imposer et n'est toujours pas majoritaire. En effet, Nougat 7.0 et 7.1 ne représente que 15,8 %.C'est Android 6.0 Marshmallow qui reste la version la plus utilisée avec 32,2 %. Arrivent ensuite Lolipop 5.0 et 5.1 avec 28,8 %, Nougat, puis Kitkat 4.4 qui demeure une OS très utilisée, compte-tenu de son ancienneté, avec 15,1 %.Au fil des années, les utilisateurs adoptent de moins en moins les dernières versions d'Android, notamment parce que les mises à jour ne sont pas proposées sur tous les smartphones. Absent du rapport de répartition du mois de septembre 2017, Android Oreo, la dernière version de l'OS, devrait faire son apparition dans celui d'octobre 2017. D'après les prévisions de Jan Dawson de Jackdaw Research, seul un tiers des utilisateurs téléchargera Android Oreo. Il estime par ailleurs qu'Android Oreo ne sera massivement utilisé qu'en 2018 et qu'il s'agira de la version la plus utilisée seulement à la fin de l'année 2019.Google, conscient que le taux d'adoption des dernières versions d'Android s'amenuise d'année en année, a dévoilé en mai 2017 le «», censé faciliter les mises à jour pour les constructeurs. Reste à savoir si cela augmentera le taux de pénétration d'Android Oreo.