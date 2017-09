Android 8 Oreo dévoilé par Google : quoi de neuf ?

Android 8.0 Oreo : plus rapide et surtout plus sûr

Les autres nouveautés d'Android Oreo

Modifié le 22/08/2017 à 09h13

Est-ce qu'Android 8 Oreo sera rapidement et massivement adopté une fois officiellement déployé ? Là est toute la question : les utilisateurs d'Android ont tendance à ne pas mettre à jour leur système.C'est probablement le changement majeur d'Android 8.0 Oreo par rapport aux versions précédentes : la sécurité. Pas étonnant qu'Android 8.0 Oreo soit présenté sous la forme d'un super-héros dans la vidéo de présentation et sur la statue dévoilée à Manhattan par le géant de Mountain View.La nouvelle version d'Android intègre en effet Google Play Protect qui va surveiller les applications. Une réponse aux problèmes de sécurité que Google Play Store et Android ont rencontrés ces dernières années. L'utilisateur ne pourra désormais plus installer n'importe quoi sur son smartphone : pour pouvoir installer une application tierce, donc qui ne provient pas du Play Store, la source aura besoin de sa propre autorisation.Mais Android 8.0 Oreo met aussi l'accent sur la rapidité : l'OS démarre beaucoup plus rapidement. Google annonce ainsi sur son blog officiel un temps de lancement divisé de moitié sur les smartphones Pixel.La batterie sera aussi mieux utilisée : les applications tournant en tâches de fond sont mieux optimisées pour consommer moins d'énergie et donc faire durer la batterie plus longtemps.Les nouveautés ne se limitent pas à la rapidité et la sécurité : Android 8.0 Oreo permet d'utiliser lepour faire deux choses à la fois comme regarder une série Netflix tout en envoyant un sms à son meilleur ami.De nouveaux emojis ont été ajoutés et les autres ont été retravaillés pour un design plus adapté aux nouveaux usages. L'optionpermet, en outre, de se connecter directement à son compte sur les applications les plus courantes comme Facebook et Twitter. Naturellement, il faut l'avoir paramétré et que le login et mot-de-passe soient enregistrés.