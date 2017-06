Samsung Galaxy Note 8 : lancé plus tôt mais sans Android O ?

La Galaxy Note 8 testée... sous Android 7 Nougat ?

Un lancement en amont de l'IFA 2017 ?

Modifié le 05/06/2017 à 08h57

Pour relancer la gamme des Galaxy Note, Samsung doit faire oublier l'échec de la Note 7 et compte sur lapour y parvenir.Le site néerlandais Galaxy Club aurait obtenu quelques informations intéressantes sur la prochaine phablette de Samsung, la. Des tests seraient en cours chez Samsung, ce qui présagerait; ces tests sont en effet menés sur Android 7.1.1, selon les informations de Galaxy Club, soit Android Nougat.L'information est de taille : la bêta publique d'Android O, Android 8, est disponible depuis mai 2017. Samsung pourrait donc facilement mener ses tests sur le nouvel OS de Google. Le choix de les mener sur la version antérieure d'Android est donc stratégique : la bêta d'Android O ne se terminera qu'à la fin de l'été et une date de lancement officielle n'a pas été annoncée. Samsung pourrait doncS'il ne s'agit là que de spéculations de la part de Galaxy Club et ses sources, elles ont une logique : Samsung, qui ouvrira ses portes le vendredi 1er septembre 2017 à Berlin, pour présenter sa nouvelle phablette au grand public.La Samsung Galaxy Note 8 devrait embarquer un lecteur d'empreintes, un écran 6,4 pouces QHD+ sans bords et une batterie de 4.000 mAh et 128 Go de mémoire de stockage, selon les premières informations et les prévisions des analystes.