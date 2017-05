Android O : un florilège d'innovations !

Android, O, un système d'exploitation sous le signe de l'intelligence artificielle

Toute une série d'améliorations pour vous faciliter la vie

Modifié le 18/05/2017 à 11h01

Si on voulait résumer Android O en deux mots, ce serait : "intelligence artificielle". Google annonce que. Manifestation concrète de ce tournant : l'application Google Lens. Comme son nom l'indique, elle utilise la lentille de votre téléphone, et donc sa caméra. En prenant en photo un restaurant, par exemple, vous pourrez tout de suite obtenir des renseignements sur son adresse, ses heures d'ouverture, son menu et même réserver une table. En pointant la caméra de votre smartphone sur une fleur, vous pourrez obtenir son nom. Cette fonctionnalité, qui paraît aujourd'hui encore de la science-fiction, utilise pourtant les outils de base qui sont déjà à notre disposition : la reconnaissance de photos dans Google Images et la recherche sur Internet. Les robots de Google ont certes appris à extraire des informations des différents sites Internet et d'interagir avec ceux-ci, en recueillant les requêtes de l'utilisateur via une interface propriétaire.L'autre annonce majeure dans la lignée de l'intelligence artificielle concerne l'application Google Assistant, l'équivalent de Siri chez Android ou encore d'Echo chez Amazon. Cet assistant virtuel peut répondre aux questions que vous lui posez à l'oral. Il effectue immédiatement une recherche Google et vous présente ce qu'il a trouvé. Il est possible de s'adresser à lui dans le langage naturel, par exemple, "Où est-ce qu'on peut voir le filmpas loin d'ici ?", et il vous trouvera les prochaines séances dans les cinémas près de chez vous. Google annonce que désormais, ses capacités de compréhension du langage naturel sont beaucoup plus avancées. Par ailleurs, la firme précise que la possibilité de poser des questions à l'écrit sera ajoutée.Si Android devient plus intelligent, c'est aussi parce qu'il sait désormais. Par exemple, si vous vous êtes connecté depuis votre ordinateur à Twitter et que vous avez sauvegardé votre mot de passe dans le navigateur, la prochaine fois que vous lancerez l'application Twitter sur votre téléphone, Android ne vous demandera plus votre mot de passe et vous ouvrira une session tout seul.Une autre amélioration concerne la. Lorsque vous sélectionnez du texte et tapotez sur une partie d'une adresse, Android reconnaîtra cette suite de mots et de chiffres comme étant une adresse et la sélectionnera en entier. Le même vaut pour les numéros de téléphone. En tapotant une deuxième fois, vous pourrez même ouvrir l'adresse en question dans Google Maps ou lancer un appel téléphonique.Côté photos, Android reconnaîtra désormais lui-même les visages des personnes, à condition qu'elles figurent dans vos contacts Google. Vous aurez ensuite le choix, en un seul mouvement, de partager ces photos avec les personnes qui y figurent. Ce type de partage pourra être effectué automatiquement, en fonction de votre paramètrage. Il est également possible d'"apprendre" à l'application à partager automatiquement les photos des enfants avec votre conjoint, si vous le souhaitez.Android O sera enfin plus rapide et drainera moins la batterie... Un point sur lequel sera forcément attendu Google !