Android 8 : le nom Oreo confirmé à quelques heures du lancement ?

Android Oreo : le nom d'Android 8 ?

It's a bird. It's a plane. No, it's an iterative mobile platform version upgrade! pic.twitter.com/izDHLXEJgh — Evan Blass (@evleaks) 20 août 2017

Le lancement lors de l'éclipse totale : également un indice ?

Modifié le 21/08/2017 à 10h23

L'information viendrait de plusieurs sources différentes, ce qui la rend plutôt crédible. D'autant plus qu'elle confirme la thèse la plus répandue concernant le nom de la prochaine version d'Android. À moins que ?Le site AndroidPolice a, le 18 août 2017, découvert ce qui pourrait être une erreur de la part de Google : un nom de fichier qui révèlerait le nom d'Android 8. Un simple fichier vidéo qui s'intitulait : GoogleOreo_Teaser_0817_noDroid.mp4. Il a été posté sur le réseau social Google+.De là à déduire qu'Android 8 va s'appeler Oreo, il n'y a qu'un pas : Evan Blass, mieux connu sous le nom @evleaks sur Twitter, en est d'ailleurs également convaincu.Mais, toujours selon AndroidPolice, Google a décidé d'être taquin : le fichier en question a été supprimé et remplacé par un autre fichier : OctopusTeaser.mp4. Même taille, même format... Mais l'autre nom supposé d'Android 8 depuis la découverte d'un easter egg dans la version diffusée aux développeurs : un poulpe.L'autre information capitale dans ce post sur Google+ qui fait beaucoup de bruit est la date officielle de la présentation d'Android 8 : le 21 août 2017, à l'occasion de l'éclipse totale de soleil. Un événement que des millions d'Américains s'apprêtent à regarder en direct. Un choix qui n'est sans aucun doute pas dû au hasard.Pourquoi lancer un tel produit au moment où la majorité de la population américaine aura les yeux tournés vers le ciel et que de nombreux internautes regarderont l'événement sur Internet ? Peut-être parce qu'une éclipse totale de soleil ressemble à un Oreo : un cercle noir avec une couronne qui tend au blanc, comme un Oreo et sa crème.