Android 8.0 s'appellera-t-il Oatmeal Cookie ?

Android 8.0 Oreo, ou bien Android Oatmeal Cookie ?

Google a déjà changé le nom des versions d'Android à la dernière minute

Modifié le 23/06/2017 à 17h42

En revanche, les spéculations vont bon train autour de son nom. Dans le code source des versions bêta de Android 8.0, des petits malins ont retrouvé des traces d'un nom de code sous la désignation obscure de "OC-dev".Or, lors de la dernière conférence Google I/O, en mai dernier, certaines présentations évoquaient le nom donné aux cookies d'avoine en anglais, à savoir, Oatmeal Cookie. Résultat, certains sont arrivés à la conclusion que OC = Oatmeal Cookie = Android 8.0 !Mais cela entrerait en contradiction avec le tweet posté par Hiroshi Lockheimer, vide-président senior d'Android , en février dernier. Le 20 février, un de ses messages présentait un gâteau fabriqué avec des Oreo, des biscuits au chocolat à l'intérieur fondant, fourrés de crème blanche, gâteaux dont les enfants raffolent.Problème : autant Oatmeal Cookie est un nom commun, et Google n'aurait à demander à personne l'autorisation de l'utiliser, autant Oreo est une marque commerciale qui appartient au groupe américain Mondelez International ! Bien entendu, le coup de pub serait magnifique pour Mondelez, mais le géant de l'agro-alimentaire pourrait tout aussi bien refuser que le nom de l'un de ses produits phares soit dévoyé, ou bien encore, réclamer des royalties.Dans tous les cas de figure, il faudra attendre la sortie officielle du nouveau système d'exploitation Android pour en connaître le nom définitif. Dans le passé, Google a créé plusieurs fois la surprise en changeant à la dernière minute le nom de ses versions du système destiné aux smartphones et aux tablettes. C'était le cas avec Android 4.4, autrement baptisé KitKat, dont on a longtemps cru que le nom serait Android Key Lime Pie...