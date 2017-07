Android 8 : Android O pour… Octopus (poulpe) ?

Android Octopus : le nom d'Android 8 ?

Pourquoi c'est possible et pourquoi ce serait étrange

Modifié le 25/07/2017 à 10h43

Comme à chaque sortie d'une version d'Android les fans se sont amusés à chercher quel sera son nom officiel en se basant sur une tradition : Android a toujours eu (ou presque) des noms de desserts. Et si Google avait décidé de tout changer ?Un nouvel Easter Egg découvert dans la dernière version d'Android O disponible pour les développeurs sème le doute : le nom d'Android O pourrait bien ne pas être Oreo comme le laissait penser le tweet du 20 février 2017 d'Hiroshi Lockheimer. Ce jour-là il avait posté un Gif d'un Oreo qui tournait . Jusqu'à présent c'était l'indice le plus clair concernant le nom d'Android 8.Les développeurs ont toutefois découvert un Easter Egg : un poulpe. Il est présent dans la dernière version d'Android 8 et il sème le doute : poulpe, en anglais, ça se dit Octopus. Android O s'appellera-t-il Octopus au lieu d'Oreo ou encore « Oatmeal Cookie » (Cookie aux flocons d'avoine) comme le veulent les rumeurs les plus insistantes ?La présence de ce poulpe dans Android 8 a de quoi étonner et pourtant elle pourrait suivre une logique : les poulpes et les pieuvres, soit les «» en anglais, ont 8 tentacules. Android en étant à sa version 8, il y a donc un sens à l'appeler Android Octopus.Toutefois, ce changement serait radical pour Google qui, jusqu'à Android Nougat (Android 7), a toujours préféré des noms de desserts et de sucreries. Ces derniers sont intimement associés à l'univers d'Android et on voit mal pourquoi, d'un coup, Google déciderait de passer de la confiserie au monde marin. Surtout que le monde marin est déjà occupé par les noms de code des smartphones Google Pixel.