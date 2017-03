Android O : de nouvelles fonctionnalités ?

"Copy Less" : le copier-coller facilité par Google

Les raccourcis gestuels sur Android ?

Modifié le 09/03/2017 à 14h21

Google serait sur le point de déployer des améliorations pour les usages les plus courants du smartphone, mais aussi en vue de futurs usages.L'une des fonctionnalités les plus intéressantes dévoilées par Venturebeat est probablement "Copy Less". Copier-coller un texte sur un smartphone est un procédé ennuyeux, étant donné qu'il est difficile de surligner le texte et qu'il n'existe pas de raccourci Ctrl+C Ctrl+V comme sur ordinateur. Copy Less veut résoudre ce problème, notamment pour les adresses : lorsqu'elle est identifiée par Android dans une appli, il suffit de taper «» pour l'envoyer à un ami. Plus besoin de passer par l'étape du surlignage et du copier-coller.Les adresses semblent être au centre de ces nouvelles fonctionnalités, puisque dans Messages, toujours selon Venturebeat, une adresse sera identifiée d'une autre couleur et donnera lieu à un raccourci : en cliquant dessus, Google Maps s'ouvrira automatiquement, ce qui facilitera la création d'itinéraires.Autre nouveauté, dont on ne connaît pas encore l'étendue, ce seront les raccourcis gestuels. Un système déjà déployé par Huawei dans sa surcouche Android maison et que Google semble vouloir rendre disponible pour tous les utilisateurs.Selon Venturebeat, l'un de ces raccourcis sera lié aux contacts. En dessinant sur l'écran un simple « C », la liste de contacts récents apparaîtra, évitant donc de passer par la case « répertoire » du téléphone. Une procédure rapide et facile qui confirme que la simplification est l'une des avancées majeures d'Android O par rapport à Android Nougat.