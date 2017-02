Android 8.0 : imagine qu'on l'appelle Oreo...

On sait que le prochain Android aura un nom commençant par O

Hiroshi Lockheimer tease le nom d'Android O sur Twitter

Modifié le 23/02/2017 à 10h39

Le dernier OS en date, Android 7.0, s'appelait Nougat. Google s'était d'ailleurs associé au nougat de Montélimar pour l'occasion... qui a bénéficié d'une grosse publicité aux Etats-Unis en passant.Depuis la troisième version d'Android, Android 1.5 Cupcake, Google s'amuse avec les lettres de l'alphabet. Cupcake commence par un C, la troisième lettre de l'alphabet, qui rappelle qu'il s'agit de la troisième mise à jour majeure de l'OS.Depuis, les lettres se sont suivies et les noms ont toujours été des noms de confiseries. On a eu, en 2010, Android 2,2 Froyo pour « Frozen Yogurt » ou encore, en 2013, Android 4.4 Kitkat. C'était la deuxième fois que le géant de Mountain View prenait un véritable nom de marque pour donner un nom à son OS.Depuis l'annonce d'Android 8.0 par Google, on sait que le nom de cette nouvelle version commencera par un O. « Orange juice » aurait pu être une possibilité, mais Google préfère prendre des noms assez internationaux. Hiroshi Lockheimer, vide-président senior d'Android, semble avoir confirmé l'hypothèse la plus persistante.Dans un tweet, le 20 février 2017, le dirigeant a tout simplement posté un petit gif représentant un gâteau qui tourne. Le gâteau, toutefois, n'est pas anodin, puisqu'il est réalisé avec des Oreo, les biscuits américains. Il semblerait donc qu'Android 8.0 s'appelle Android Oreo. Une idée qui confirme les rumeurs les plus insistantes.Ce tweet est-il une confirmation ou une fausse piste donnée aux médias ? Il faudra attendre la conférence Google I/O, qui se tiendra du 17 au 19 mai 2017 pour le savoir.