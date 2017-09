Android : Play Protect veillera à votre sécurité

Google analysera l'activité de chaque application, sur chaque appareil Android

Un mode « Trouver mon appareil » fait son arrivée sur Android

Modifié le 29/08/2017 à 16h57

Ce dispositif a pour but de nettoyer le Play Store des malwares, certifier certaines marques de smartphone et retrouver son téléphone en cas de perte, ou l'effacer.Google viendra-t-il un jour à bout des malwares sur Android ? S'il est difficile de répondre dans l'affirmative, l'annonce faite aujourd'hui par le géant informatique est un minimum rassurante. Il s'agit du lancement de, une solution de sécurité qui scanne chaque jour les applications du Play Store à la recherche de malwares. Une fois une application frauduleuse détectée, ses agissements sur les smartphones des personnes qui l'ont installée seront limités. De même, Play Protect analysera en temps réel l'activité de chaque application lancée et ce, sur chaque appareil faisant partie du programme Play Protect.Selon une étude d'eZanga réalisée en juin 2017, 1.300 applications Android renfermaient un malware qui lançait la lecture de vidéos et affichait des publicités en arrière-plan, sans que l'utilisateur ne s'en aperçoive. L'étude a été transmise à Google, qui a mené sa propre enquête. Début août 2017, cette dernière a fait état de 6.000 applications renfermant le même malware (ce chiffre impressionnant a été obtenu par l'analyse pour la même vulnérabilité de l'ensemble des magasins d'applications et pas uniquement le Play Store). Le trafic publicitaire frauduleux dont ce malware est à l'origine rapporterait entre 2 et 10 millions de dollars aux annonceurs quotidiennement.L'autre volet du programme Play Protect consiste en un « sceau d'approbation » dont Google estampillera désormais chaque appareil provenant d'un fabricant digne de confiance. La liste des fabricants dont les smartphones et tablettes pourront revêtir le logo vertest d'ores et déjà disponible sur Android.com. OnePlus, Samsung, Acer, HP, Asus, Huawei, Motorola, Sony, ZTE, Panasonic et Orange en font partie, de même qu'un certain nombre de fabricants chinois de second plan.Dans le cadre de ce même programme, Google pré-installera ses applications Gmail, Google Chrome, Google Maps, Google Drive et YouTube.Le dernier volet de Play Protect se matérialise par la création de la fonctionnalité « Trouver mon appareil ». Un utilisateur ayant perdu son smartphone pourra le faire sonner depuis n'importe quel ordinateur ou tablette, en renseignant simplement son identifiant et mot de passe Google. Le smartphone perdu sera alors verrouillé et affichera uniquement un bouton vert permettant d'appeler son propriétaire (si ce dernier dispose d'un autre téléphone bien entendu). Dans le cas où l'appareil serait définitivement perdu, son propriétaire aura le choix d'effacer l'ensemble des données qui y sont contenues.