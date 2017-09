Android 8.0 Oreo : un bug sur la 4G et le Wifi ?

Le basculement automatique du Wifi à la 4G a un bug

Un bug beaucoup plus gênant hors de France

Modifié le 07/09/2017 à 10h11

Google serait déjà au courant de la situation et prévoirait un correctif pour le bug. En attendant, si vous avez Android Oreo, il convient de faire attention.Les quelques privilégiés qui ont déjà mis à jour leur OS Android pour la dernière version Oreo, vont peut-être vouloir aller fouiller les paramètres s'ils ne veulent pas que leur forfait Internet mobile soit utilisé à tort et à travers. L'OS contiendrait un bug au niveau du basculement entre un réseau Wifi et un réseau Internet mobile, basculement qui permet d'avoir toujours le meilleur réseau.Comme le signale l'utilisateur Reddit Unusual-Sauce , Oreo semble utiliser beaucoup de données Internet mobile. Il a donc fouillé les paramètres de l'OS pour découvrir que cette utilisation est liée à un bug : malgré la connexion en Wifi, Oreo privilégierait la connexion en 4G. Les données mobiles sont donc consommées même en présence du WiFi et l'enveloppe data peut rapidement arriver à terme.La solution à ce problème, en attendant le correctif, est assez simple : il suffit de décocher l'option « Données mobiles toujours activées » dans les paramètres ou, tout simplement, de désactiver manuellement les données mobiles lorsqu'on sait qu'on a une connexion Wifi.Pour les Français, le problème est gênant mais ils ne risquent pas grand-chose : une fois le forfait data épuisé, les opérateurs réduisent tout simplement le débit Internet mobile mais ne surfacturent pas. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays comme en Amérique du Nord ou en Australie, par exemple, où une surfacturation est prévue lorsque l'enveloppe data est épuisée. Dans les commentaires du post Reddit, certains précisent que cette surfacturation est de 50 dollars par Go (Canada) ou 10 dollars par Go (Australie) en fonction de leur forfait.