Sécurité des enfants sur Internet : 4 conseils essentiels

Finie l'époque où l'enfant devait utiliser l'ordinateur familial trônant dans le salon pour aller sur le web ! L'équipement des foyers en écrans grimpe en flèche et les plus jeunes sont aussi concernés. À titre d'exemple, 62 %* des familles étaient équipés d'une tablette en 2015, et 29 %* des 7 à 12 ans possédaient leur propre équipement...Avant 10 ans, il n'est pas judicieux de laisser un enfant surfer librement. Ce n'est qu'à partir de cet âge que le jeune sera en mesure d'entendre un discours de prévention et d'en retenir les règles de base :Les enfants sont donc une majorité à disposer de leur propre écran : tablette, smartphone, console connectée ou ordinateur. Dans ces conditions, pas facile d'encadrer leur consommation ! On parle beaucoup de l'aspect addictif des jeux, mais les plus jeunes sont également accros aux, même si la plupart d'entre eux sont interdits aux moins de 13 ans.L'hyper-connexion amène de nouveaux problèmes :, temps passé en ligne au détriment du sport ou du travail scolaire,via les réseaux sociaux... S'il est possible de contrôler les deux premiers en instaurant un planning strict des heures de connexion permises, le danger duest, lui, plus difficile à contourner. Ayez l'œil (discret...) sur les fréquentations en ligne de votre enfant. Il se renferme, paraît déprimé, a des difficultés à se rendre à l'école, au collège, au lycée ? C'est peut-être le bon moment d'en parler avec lui.Vous ne pourrez jamais tout savoir de la vie digitale de votre enfant. Pour gagner en tranquillité sans pour autant le « fliquer », installez sur les appareils un. Indispensable pour laisser votre enfant surfer en toute sérénité !Avant de vous lancer dans la recherche de la solution idéale, sachez que de nombreuses références, gratuites ou payantes, existent sur le marché ; pour ne pas vous tromper, voici les 4 fonctions de base qu'elle doit vous proposer :On reste zen : internet n'est pas seulement une espèce de fosse aux lions où vos enfants vont se faire dévorer tout crus ! Il s'agit surtout d'une formidable fenêtre sur le monde dont il serait dommage de les priver. D'innombrables sites, plateformes, logiciels et moteurs de recherches ont même été pensés directement pour eux : à utiliser sans modération !Déclinaison version 6-13 ans du moteur de recherche français Qwant.com,intègre une liste noire constamment remise à jour de sites à éviter : pornographie, violence, mais aussi e-commerce !a reçu le soutien de l'Éducation Nationale., c'est un ensemble de solution pour accompagner les enfants (et leurs parents !) dans leurs premiers pas autonomes sur internet. Contrôle parental, application « Digital coach », et également ce, qui propose des activités dès la page d'accueil.Un réseau réservé aux 5-16 ans. Interactions sociales, créativité, activités ludiques, la plateforme a pensé à tout. Cerise sur le gâteau ? Internationale, elle permet de nouer des amitiés dans le monde entier !Les moins de 13 ans vont adorer cette appli communautaire ! Pour échanger entre fans de Lego, mais pas seulement, ce réseau social entièrement sécurisé offre aux plus jeunes un véritable espace de liberté et de créativité. A télécharger sur iTunes ou Google Play Des jeux, des coloriages, des clips musicaux, des sélections de films ou de logiciels... La caverne d'Ali Baba !Courts-métrages d'animations, lectures, mais aussi activités manuelles et DIY (Do It Yourself), Hellokids, c'est l'ami des mercredis pluvieux !Internet fourmille de sites intéressants pour les enfants ; récréatif.fr est un guide collaboratif qui recense les meilleures ressources. Soumettez vos propres trouvailles grâce au formulaire en ligne.Avec internet, ne cédez pas à la panique ! Les enfants sont souvent plus conscients des dangers du web que ce qu'on imagine : ils en entendent parler depuis toujours. Savoir que vous en êtes également conscients et que vous êtes attentifs à leur consommation et à leur bien-être en ligne les aidera à utiliser internet de manière responsable dès le plus jeune âge.