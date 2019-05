Le stockage gratuit de Samsung Cloud passe de 15 à 5 Go

Crédits : Samsung

Les utilisateurs actuels conserveront leurs 15 Go

Ne motivant pas le moins du monde sa décision,informe son aimable clientèle que l'offre gratuite de Samsung Cloudà partir du 1er juin 2019.Pas bégueule, le constructeur sud-coréen rassure néanmoins sur un point :. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.Lapidaire, le message ne donne pas davantage d'informations sur les raisons qui poussent l'entreprise à revoir leur offre en matière de stockage en ligne.Heureusement, Samsung a pensé à tout. Si vous vous sentez un peu à l'étroit avec vos 5 Go offerts, le constructeur permet évidemment d'augmenter cet espace à 50 Go contre 0,99 €/mois, ou 200 Go pour 2,99 €/mois.