Sphero rachète le fabricant de kits de programmations éducatifs LittleBits

Bien que l'on ignore le montant sollicité pour ce rachat, il s'agit très certainement d'une levée d'envergure : commefait office de poids lourds dans son domaine, étant à l'origine de plus de 140 brevets.En ce qui concerne Sphero, c'est une marque avec laquelle vous êtes probablement familier si vous êtes fan de. En effet, Sphero est connue pour ses robots miniatures à l'effigie de. Les deux sociétés ont également à leurs actifs de grandes levées de fonds : plus de 60 millions de dollars pour LittleBits, et plus de 120 millions pour Sphero.Elles ont été fondées à un an d'écart (en 2011 et 2012), avec une même volonté : vulgariser la programmation, en particulier par la robotique. Ainsi, outre BB-8, Sphero propose des mini-rovers. Ces appareils peuvent être contrôlés par smartphone, et une application baptisée Sphero Edu permet de créer de nouveaux programmes pour en personnaliser les commandes. Dans le cas du RVR de Sphero, qui a levé 1 million de dollars plus tôt dans l'année , il est compatible Raspberry Pi, BBC micro:bit et Arduino. Ce sont des modèles qui sont régulièrement utilisés par les enseignants.C'est aussi le cas de LittleBits : cette ancienne start-up basée à New-York a mis au point des kits de programmation aujourd'hui utilisés dans. Au-delà de la programmation, son objectif est de familiariser les élèves avec les mathématiques et les sciences. Ensemble, les deux compagnies ont atteint 6 millions d'étudiants et aidé 65 000 enseignants dans 35 000 écoles.Par ce rachat, Sphero devient ainsi. Cela dit, le secteur semble en plein boom, étant donné les rachats qui se succèdent. L'année passée, Sphero a déjà racheté une start-up du Colorado, baptisée Specdrums : elle réalisait des applications simplifiant la composition musicale à l'aide de couleurs et d'un anneau connecté. LittleBits, de son côté, a placé DIY.org sous sa bannière, un site qui comptabilise 1,5 million de projets à faire réaliser par ses enfants.Par le rachat de LittleBits, Sphero profite désormais d'un portfolio denotamment portés sur les domaines des logiciels, de l'électronique et de la robotique. Le communiqué indique : «».Une recette qui devrait trouver son public. LittleBits cite un sondage Harris précisant que «».