Promo folle sur ce SSD Samsung compatible PS5 pour le Prime Day Amazon

Cette offre s'intéresse donc à un SSD M.2 NVMe de Samsung, une marque de grande réputation dans le domaine, modèle 980 PRO d'une capacité de stockage de 1 To.

Sa dénomination PRO n'est pas usurpée, puisqu'il propose parmi les meilleures vitesses de lecture et d'écriture de sa catégorie, avec respectivement jusqu'à 7 000 et 5 000 Mo/s. De quoi lancer à toute vitesse n'importe quel programme, nullifier les temps de chargement et copier des données en un clin d'œil.

Il se montre par ailleurs hautement résistant et endurant, avec une endurance jusqu'à 600 To et la présence d'un dissipateur thermique permettant de le protéger contre les problèmes de surchauffe.

Enfin, il peut non seulement être installé sur n'importe quel PC doté d'une baie compatible M.2 2280, mais également sur une PS5.