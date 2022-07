Un joli pack avec un SSD et un kit mémoire RAM à prix réduit !

Rue du Commerce propose ainsi un pack plutôt bien achalandé, avec un SSD 2,5" d'une capacité de stockage d'1 To et deux barrettes de 8 Go XLR8 Gaming EPIC-X, tous deux des produits de PNY, une marque très réputée dans les deux domaines.

Le premier est plus précisément le modèle CS9000, qui s'en sort avec les honneurs en sa qualité de SSD 2,5", puisqu'il propose une vitesse de lecture séquentielle jusqu'à 550 Mo/s et une vitesse d'écriture jusqu'à 530 Mo/s. De quoi améliorer tant la capacité de stockage que les performances de votre machine, avec un produit particulièrement fiable et endurant.

Les barrettes de RAM proposent quant à elles une capacité totale de 16 Go en DDR4 cadencée à 3200 MHz. Taillées pour le jeu, elles supportent l'overclocking pour offrir un gain de performance très appréciable. Comme le CS9000, elles se montrent très fiables et endurantes, en plus d'être capables d'épater la galerie grâce à leur éclairage RGB personnalisable.