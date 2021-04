Vous pouvez afficher plusieurs sites côte à côte dans Vivaldi

Voilà assurément l'outil que j'utilise le plus dans Vivaldi et qui fait que je ne reviendrais pour rien au monde à un autre navigateur : la juxtaposition d'onglets. Via un simple bouton, ou, encore mieux, des raccourcis claviers modifiables (par défaut, Ctrl+F6 ou Ctrl+F7), il est possible d'afficher plusieurs sites Web au sein de l'interface du navigateur. Pratique par exemple pour regarder plusieurs vidéos en même temps ou encore écrire un article avec la source à côté sans avoir à jongler de l'un à l'autre.