Google met un terme a la synchronisation des photos sur Google Drive

Google Photos prend son indépendance



Une distinction claire qui pourrait contrarier certains utilisateurs



Source : Engadget

remet un peu d'ordre dans ses différentes solutions dede photos. À partir du 10 juillet, les images uploadées surne seront plus automatiquement ajoutées à l'espacede l'utilisateur comme c'est le cas aujourd'hui.Il sera toujours possible d'importer dans Photos une photo présente dans Google Drive, mais l'opération inverse ne sera plus proposée. «», ajoute Google dans un article de blog annonçant la modification.Pour expliquer ce changement, les équipes du moteur de recherche se basent surreçus de la part d'utilisateurs trouvant le fonctionnement actuel déroutant et confus.Si cetteentre stockage de fichiers et photos sera appréciée par la plupart des abonnés aux deux services, les possesseurs depourraient être plus circonspects.Ces derniers, comme l'explique, peuvent gérer leurs photosde l'application Fichiers et ainsi gagner du temps au lieu d'accéder à tous les services séparément. De même, les modifications effectuées dans Photos, comme un réglage de la luminosité ou l'ajout d'un effet, ne sera plus répercuté automatiquement sur Google Drive.Google n'a pas prévu d'options spécifiques pour ces cas particuliers et les utilisateurs les plus assidus des solutions de stockage proposées par Google ont désormais quelques jours pour changer leurs habitudes.