Comment Firefox cherche à se démarquer de Google sur les bloqueurs de publicité

Avec Declarative Net Request, Chrome n'enverra plus aux extensions toutes les données en temps réel. Les développeurs devront définir à l'avance un ensemble de règles et de conditions, qui permettront d'indiquer au navigateur les actions qu'il doit entreprendre selon les types de requêtes. On passerait donc de décisions prises par l'extension selon les informations qu'elle reçoit à un instant T à des décisions prises par le navigateur, qui s'occupe uniquement de consulter des règles déterminées à l'avance et qui ne seront pas forcément aussi personnalisées et puissantes. Cette approche représenterait également un gain de performance selon l'entreprise.