Dropbox va maintenant chercher le texte dans vos images

Faciliter la recherche

Sortie en 2008, la première version de Dropbox, service de stockage et de partage de copies de fichiers locaux en ligne, a depuis bien évolué Dernière fonctionnalité en date :. Un service d'ores et déjà disponible pour les possesseurs d'un compte Dropbox Business Advanced et Dropbox Enterprise.Selon la société, plus de 20 milliards d'images et de fichiers PDF seraient actuellement stockés via son service, dont 10 à 20 % représenteraient des photos de documents.Ainsi, afin de faciliter leur recherche par leurs propriétaires, Dropbox a récemment décidé de mettre en place cette technologie de reconnaissance optique de caractères.Une nouveauté qui sera également bientôt disponible pour les propriétaires d'un compte Dropbox Professionnel, et qui fonctionnera aussi avec des documents déjà stockés via le service.