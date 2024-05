Pourquoi vous devriez utiliser plusieurs profils sur Google Chrome

Il n'est désormais plus si rare de travailler de chez soi et il n'est pas toujours possible d'avoir un ordinateur dédié à sa vie professionnelle et un autre à ses loisirs. Il peut être dur de gérer les deux sur les mêmes appareils et navigateurs et de jongler entre les onglets pour son temps libre et ceux réservés à son travail. Sans parler des différents comptes mails ou sur les réseaux sociaux, qui sont leur propre casse-tête.